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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

حدادپور در گفتگو با مهر:

جمعیت شاغل فعلی کارآمد نیست

جمعیت شاغل فعلی کارآمد نیست

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به بیکاری بخشی از جمعیت فعال کشور، اذعان داشت: جمعیت فعال شاغل نیز از کارآمدی لازم برخوردار نیست.

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساختار امروز دنیا با گذشته تفاوتی عظیم دارد، تاکید کرد: خلاقیت، اقتصاد دانایی محور و دانش بنیان، اصطلاحاتی است که امروز شنیده می شود و مهمترین نکته توجه به نکته توجه به منابع انسانی است.

وی افزود: کشورهای زیادی منابع سرمایه ای و طبیعی زیادی دارند، اما این مسئله توسعه آنها را تضمین نمی کند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز توجه به منابع انسانی به عنوان اولویت اصلی و رقابتی در دنیا مطرح است، نه منابع طبیعی و معدنی.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در بخشی دیگر اذعان داشت: علاوه بر جمیت آشکار و پنهان بیکار، جمعیت فعال شاغل نیز کارآمدی لازم را ندارد.

حدادپور تصریح کرد: متاسفانه از توانایی جمعیت فعال شاغل نیز آنچنان که انتظار می رود استفاده نمی شود و خود این نیروها نیز از قابلیتها و مهارتهای خود استفاده بهینه ای نمی کنند.

وی ادامه داد: در حالیکه در دنیای امروز خلاقیت و کاربرد ایده های نو رشد اقتصادی کشورها را در پی دارد ولی این توانایی به درستی مدیریت نمی شود.

 حدادپور تاکید کرد: یکی از از بسترهای لازم برای توسعه و شکوفایی ایده های نو و خلاقیت، گسترش کارآفرینی است که در دستور کار دولت قرار دارد.
 

کد مطلب 1649614

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