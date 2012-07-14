جمعیت شاغل فعلی کارآمد نیست

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ساختار امروز دنیا با گذشته تفاوتی عظیم دارد، تاکید کرد: خلاقیت، اقتصاد دانایی محور و دانش بنیان، اصطلاحاتی است که امروز شنیده می شود و مهمترین نکته توجه به نکته توجه به منابع انسانی است.



وی افزود: کشورهای زیادی منابع سرمایه ای و طبیعی زیادی دارند، اما این مسئله توسعه آنها را تضمین نمی کند.



وی ادامه داد: در دنیای امروز توجه به منابع انسانی به عنوان اولویت اصلی و رقابتی در دنیا مطرح است، نه منابع طبیعی و معدنی.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در بخشی دیگر اذعان داشت: علاوه بر جمیت آشکار و پنهان بیکار، جمعیت فعال شاغل نیز کارآمدی لازم را ندارد.



حدادپور تصریح کرد: متاسفانه از توانایی جمعیت فعال شاغل نیز آنچنان که انتظار می رود استفاده نمی شود و خود این نیروها نیز از قابلیتها و مهارتهای خود استفاده بهینه ای نمی کنند.



وی ادامه داد: در حالیکه در دنیای امروز خلاقیت و کاربرد ایده های نو رشد اقتصادی کشورها را در پی دارد ولی این توانایی به درستی مدیریت نمی شود.

حدادپور تاکید کرد: یکی از از بسترهای لازم برای توسعه و شکوفایی ایده های نو و خلاقیت، گسترش کارآفرینی است که در دستور کار دولت قرار دارد.

