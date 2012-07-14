عباس علی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دوره های تخصصی تابستانه حوزه هنری قم که در قالب طرح اوقات فراغت برگزار می شود از تاریخ 20 تیرماه به 26 تیرماه تمدید شد.



وی با بیان اینکه برگزاری این دوره های آموزشی به همت واحد آموزش حوزه هنری قم انجام می شود ادامه داد: ارتقاء سطح کیفی آموزش‌های هنری و پرورش خلاقیت و توانایی‌های هنری نوجوانان و جوانان قمی، با فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم آموزشی، از اهداف برگزاری این نشست ها است.



مدیر آموزش و پژوهش حوزه هنری قم درباره رشته های این کلاس ها ابراز کرد: این کلاس ها در 9 رشته آموزشی برگزار می‌شود.



نوروزی داستان نویسی، فیلمنامه‌ نویسی، نمایشنامه نویسی، عکاسی دیجیتال، تصویربرداری، مبانی شعر، بازیگری خلاق کودک و نوجوان، ردیف آوازی در مداحی و انیمیشن را از جمله رشته های این دوره برشمرد.



وی اضافه کرد: کلاس های بازیگری خلاق ویژه هنرجویان دختر 6 تا 11 سال است.



مدیر آموزش و پژوهش حوزه هنری قم اعلام کرد: علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام، حداکثر تا تاریخ 26 تیرماه سال جاری از ساعت 8 تا 14 و 30 به واحد آموزش حوزه هنری استان قم واقع در خیابان شهداء، کوچه 23 ، پلاک 30 مراجعه و یا با شماره تلفن 7731852 تماس بگیرند.

