نمایندگان هرمزگان در مجلس پیگیر الحاق هرمز به منطقه آزاد قشم باشند

حجت الاسلام سید سجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: سالی که از سوی معمار انقلاب به نام سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است فرصتی است برای شناسایی و احیاء داشته های ارزشمند این آب و خاک است.

امام جمعه هرمز گفت: با احیاء استعدادهای بالفعل و بالقوه در زمینه اقتصادی در جنگ امروز اقتصادی بار دیگر رویای جدید استکبار در ناکامی این ملت را به تعبیر مقام معظم رهبری بی تعبیر بگذاریم.

موسوی بیان داشت: جزیره هرمز از جمله جزایر استان هرمزگان قطعه ای از خاک ارزشمند ایران اسلامی نیز همچون سایر قطعه خاک جمهوری اسلامی دارای استعداد های بالفعل و بالقوه اقتصادی، فرهنگی است و می بایست همچون جزایر دیگر در استان در راستای توسعه پایدار به سمت احیاء و معرفی پتانسیل های موجود مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

امام جمعه هرمز اظهارداشت: البته در تیر ماه بخشنامه جدید هیئت دولت در خصوص بازگشایی مجدد بازارچه های مرزی که جزیره هرمز یکی از این بازارچه های را دارا است می توانند با ورود اقلام مجاز همراه با معافیت گمرکی و عوارض در رونق اقتصادی تحولی ایجاد کنند که همت اهالی جزیره و سر مایه گذاران در این زمینه را می طلبد امیدوارم که مردم عزیر از این فرصتی که دولت عزیز برای آنها فراهم ساخته و در راستای توسعه اقتصادی بهره ببرند.

حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: آنچه که می تواند به توسعه پایدار این جزیره بینجامد و به رونق اقتصادی و احیا داشته های ارزشمند اقتصادی در خلیج فارس بینجامد و زمینه جذب سرمایه گذار و بر اشتغال در این جزیره بفزاید توجه به بحث الحاق این جزیره به منطقه آزاد است که در سفر اخیر ریاست محترم جمهور بر این امر تاکید شد و از مصوبات هیئت دولت نیز است.

وی گفت: تا آن جای که بنده مطلع هستم 10 تیرماه 91 معاون اول ریاست محترم جمهور طی نامه ای به معاونت امور مجلس رئیس جمهور ی این تصمیم هیئت وزیران را جهت تصمیم گیری و رای نمایندگان مجلس به مجلس فرستاده شده تا بحث الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد با تایید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی محقق گردد که در این بخش همت جدی نمایندگان استان به ویژه نمایندگان مردم شهرستانهای بندرعباس، قشم، حاجی آباد و بوموسی را می طلبد که مطالبه مردم در خصوص الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد با جدیت دنبال کنند.

امام جمعه هرمز افزود: در بهمن ماه سال 90 که به اتفاق رئیس شورای شهر هرمز و یکی از معتمدین این جزیره با ریاست مجلس شواری اسلامی دکتر لاریجانی در این خصوص و پیرو لایحه قبلی دولت به مجلس در خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری، صنعتی خلیج فارس داشتیم شخص ریاست مجلس با اضافه شدن جزیره هرمز به این لایحه نظر موافق داشتند که با همت هیئت دولت و شخص ریاست جمهور این خواسته مردم در حال محقق شدن است این انتظار را از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داریم که نسبت به تنها جزیره ای که در جهت توسعه پایدار از هیچکدام از امتیازات جزایر در راستای پیشرفت و آبادانی بر خوردار نیست بتواند بهره مند گردد.

حجت الاسلام موسوی در ادامه اظهارداشت: مردم شریف و شهیدپرور هرمز که ولایتمداری آنها بر همه روشن و پیشینه درخشان حضور در عرصه های مختلف انقلاب بر همگان واضح است و نام جزیره هرمز با نام شهداء، ایستادگی و مقاومت و ولایت پذیری عجین شده است قطعا" قدردان تلاشهای مسئولین گسترده مدیران و کارگزاران نظام اسلامی هستند.

موسوی گفت: جا دارد در این جا از همه مسئولان ارشد استان استاندار، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس، مدیر عامل منطقه آزاد قشم و همه عزیزانی که عنایت ویژه به این جزیره و مردم این سامان دارند تشکر و قدر دانی کنم.

وی تصریح کرد: باید تشکر ویژه را از هیئت دولت و شخص رئیس جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد کرد که در راستای اهتمام ویژه به مناطق محروم با بزگواری فراوان در سفر های استانی که به شهرستانها سر کشی می نمودند و مردم این جزیره را مورد توجه و لطف قرار دادند که این سفر باعث توجه ویژه و تصویب این مطالبه ارزشمند مردم یعنی بحث الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد شد.

وی با ابراز امیدواری کرد که با تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی زمینه جذب و حضور سرمایه گذار فراهم شود و جزیره هرمز را در شکل واقعی اش آنگونه که شایسته این مردم است ببینیم و آموخته ایم که خواستن توانستن است و این انتظار را از مردم شهید پرور و جوانان دارم که با تلاش و همت خود به آبادانی و رونق این جزیره بپردازند و از شرایطی که فراهم آمده به نحو شایسته بهره برداری کنند.