راه اندازی قرقهای اختصاصی گونه های حیات وحش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فیاضی افزود: نظر به تعداد محدود گونه های حیات وحش و الزام شکار و صید، نیاز به راه اندازی قرقهای اختصاصی به معنی در نظر گرفتن محیط و شرایط مناسب جهت پرورش و تکثیر گونه های مورد نظر در دستور کار کارگروه "شکار، صید و تکثیر" اداره کمیته ملی طبیعت گردی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه راه اندازی قرقهای اختصاصی، یکی از فعالیتهای اقتصادی و مورد نیاز در حوزه طبیعت گردی به شمار می آید یاد آور شد: طبق مصوبات کارگروه "شکار، صید و تکثیر" تصمیم بر آن شد تا آخرین آیین نامه قرق های اختصاصی سازمان محیط زیست به اداره کل کمیته ملی طبیعت گردی ارسال شود تا با تمرکز بخش سرمایه گذاری و نیز ترسیم چشم انداز مورد نظر، گام هایی جدی به سوی نیاز امروز حوزه طبیعت گردی کشور برداشته شود.

فیاضی با بیان اینکه در اختیار داشتن قرقهای اختصاصی علاوه بر بهره برداری در حوزه شکار و صید نقش موثری در جذب طبیعت گردان علاقه مند به کشور خواهد داشت، اظهار داشت: این اداره کل در تلاش است با انتخاب استانهای خراسان شمالی و سمنان به عنوان پایلوت، راه اندازی قرقهای اختصاصی حیات وحش شاخص کشور را عینیت بخشد.