هدف ما رقابت با پاناما نیست/ استقبال از علاقمندان به مشارکت در طرح کانال

"ماریو بارکرو بالتودانو" سفیر نیکاراگوئه در تهران در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری مهر در مورد طرح کشورش برای احداث کانالی آبی در آمریکای مرکزی گفت: کانال نیکاراگوئه منافع زیادی برای موقعیت اقتصادی کشور و کل منطقه دارد. ما در منطقه آمریکای مرکزی شاهد همگرایی روز افزون کشورها هستیم، پس ایجاد این کانال به سود تمامی کشورهای منطقه است و می تواند با جذب سرمایه و انتقال فناوری روند توسعه در منطقه را سرعت بخشد.

کانال نیکاراگوئه عمیق تر و عریض تر از کانال پاناما بوده و نفتکشهای بزرگ که قادر به عبور از کانال پاناما نبوده و برای طی مسیر خود ناچار به دور زدن آمریکای جنوبی هستند، می توانند از آن عبور کنند.

ما حتی می توانیم از مرزهای آمریکای مرکزی هم فراتر برویم. کانالی که در نیکاراگوئه ایجاد خواهد شد، عمیق تر و عریض تر از کانال پاناما است، از این رو نفتکشهای بزرگ که قادر به عبور از کانال پاناما نبوده و برای طی مسیر خود ناچار به دور زدن آمریکای جنوبی هستند، می توانند از کانال نیکاراگوئه عبور کنند.

این کار باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود، انتقال منابع انرژی سریعتر، ارزانتر و آسانتر انجام می گیرد و ایجاد آن نه تنها برای نیکاراگوئه بلکه برای حمل و نقل بین المللی مفید خواهد بود. به علاوه کشورهایی در منطقه مانند برزیل که به اقیانوس آرام دسترسی ندارند و یا در نقطه مقابل مانند شیلی که راهی به اقیانوس اطلس ندارند برای مراودات بازرگانی خود می توانند از این مسیر کوتاه و به صرفه استفاده کنند.

دولت نیکاراگوئه برای ایجاد این کانال نیاز به سرمایه گذاری های خارجی دارد. اما این معنی اش فروش تمامیت ارضی و استقلال کشور نیست. طبق طرح احداث کانال، 51 درصد از سهم این پروژه متعلق به نیکاراگوئه بوده و 49 درصد آن به سرمایه گذاران واگذار می شود. این سرمایه گذاران می توانند کشورها و یا شرکتهای خصوصی باشند.

در روز سوم جولای امسال پارلمان نیکاراگوئه قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می دهد برای ساخت این کانال اقدام کرده و مشارکتهای خارجی را هم جذب کند. در این قانون هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاران مشخص نشده است. هر کشوری و یا فردی که به تمامیت ارضی و استقلال نیکارگوئه احترام گذاشته و در چارچوب قانون فعالیت کند می تواند در این پروژه سهیم باشد.

توجه به این نکته بسیار مهم است که کانال نیکاراگوئه در این کشور ایجاد می شود و جزئی از خاک ما است بنا بر این قصد از حضور سرمایه گذاران خارجی، به هیچ وجه فروش خاکمان نیست، یعنی اتفاقی که در مورد پاناما افتاد.

آمریکا پس از ساخت کانال پاناما مدعی شد که آنجا بخشی از خاک خودش است. اما ما به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد چنین ادعایی در مورد کانال نیکاراگوئه مطرح کند، هر سانتیمتر از این منطقه متعلق به ما است، این حق مالکیت ما است و دیگران تنها می توانند در اینجا سرمایه گذاری کنند.

در حال حاضر داوطلبان زیادی از کشورهای مختلف از جمله چین، روسیه، ونزوئلا و برزیل و نیز شرکتهای مختلفی از اروپا برای انجام مطالعات، تامین تجهیزات و نیروی انسانی این پروژه اعلام آمادگی کرده اند.

پاناما هیچ مخالفتی با طرح نیکاراگوئه ندارد، پاناما می داند که کانال جدید تاثیر منفی روی اقتصاد و منطقه ندارد به همین دلیل نگران این مسئله نیست.

نکته دیگر این است که کانال نیکاراگوئه به منظور رقابت با کانال پاناما ایجاد نمی شود. ما هیچ رقابتی با آن نداریم بلکه خواهان همکاری هستیم، ما می توانیم همدیگر را تکمیل کنیم. وجود یک کانال بزرگتر می تواند برای حمل و نقل دریایی بسیار مفید باشد و کشتی هایی که نمی توانند از کانال پاناما عبور کنند، امکان استفاده از کانال نیکاراگوئه را دارند.

پس کانال جدید مشکلی برای پاناما ایجاد نمی کند بلکه می تواند زمینه همکاری و بهبود حمل و نقل را فراهم کند. تا جایی که ما می دانیم دولت پاناما هم متوجه این موضوع است و هیچ مخالفتی با طرح نیکاراگوئه ندارد. آنها می دانند که کانال جدید تاثیر منفی روی اقتصاد و منطقه ندارد. دولت پاناما نگران این مسئله نیست، کما این که در ابتدای جولای امسال این کشور عضو کامل سیستم همگرایی آمریکای مرکزی (SICA) شد. این مسئله نشان می دهد که آنها خواهان همکاری در تمام زمینه ها هستند.

هزینه ایجاد کانال نیکاراگوئه حدود 30 میلیارد دلار برآورد شده است و پیش بینی می شود ساخت آن 10 سال به طول انجامد. جزئیات ساخت این کانال در قانونی که در روز سوم جولای به تصویب پارلمان نیکاراگوئه رسید، مورد اشاره قرار گرفته است. در حال حاضر چهار گزینه ممکن برای ایجاد این کانال مورد مطالعه قرار گرفته که توافق بیشتر روی گزینه چهارم واقع در جنوبی ترین منطقه مرزی ما یعنی رودخانه سن خوزه است، این همان مسیری است که کورنلیوس آمریکایی از آن عبور کرد.

دولت نیکاراگوئه طرح مشخصی برای ساخت کانال در دست دارد و آماده مشارکت هر کشور و یا شرکتی در این طرح است. حتی آمریکا هم می تواند در صورت پذیرش شرایط ما در این پروژه شرکت کند اما هیچ کشوری حق ندارد بگوید چون ما در این طرح سهیم بوده ایم، پس این بخش از کانال متعلق به ما است، این حقی است که برای نیکاراگوئه محفوظ است.

هدف اصلی ایجاد کانال نیکاراگوئه رشد اقتصادی و مبارزه با فقر در داخل کشور و توسعه و گسترش همکاری در منطقه است. این کانال مزایای بیشماری برای نیکاراگوئه، آمریکا مرکزی و جهان دارد. ما آماده همکاری با تمامی کسانی هستیم که علاقمند به مشارکت در این پروژه بوده و به قوانین ما احترام می گذارند.

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مصاحبه: فریدون ناعمی