اروپا غرق در عقاید خرافی/ خرافات در جهان

بخش عمده جمعیت اروپا، از روستایی گرفته تا دانشمندان در چنین فضایی می زیستند و شکاکان نیز که شمارشان اندک بود تنها برخی از باورهای افراطی را مورد سؤال قرار می دادند.

به علاوه چون اغلب این باورها به صورت تنگاتنگی با باورهای دینی در هم تنیده شده بود و از ترکیب آنها جهان بینی واحدی به وجود آمده بود، شکاکان از یک نظر آدم های ناسازگار و کجرویی به حساب می آمدند و هر گاه تردیدهای خود را آشکارتر بیان می کردند، با خطر مرگ رو به رو می شدند.

گوستاو جاهودا می نویسد: نوع دیگری از خرافات که هنوز در اروپا رواج دارد، اعتقاد به افسونگری و جادوگری است که گاه در آلمان، فرانسه و به ویژه در جنوب ایتالیا به نمونه هایی از آن بر می خوریم. در جریان یک رسیدگی رسمی که توسط انجمن پزشکی بریتانیا به عمل آمد، یکی از شهود گفت: وقتی من در دوون طبابت می کردم، اشتغال به جادوگری، از نوع سیاه و سفید آن در سطح گسترده ای رواج داشت.

پیدایش جادوگری سازمان یافته و به وجود آمدن انجمن های جادوگری به سبک قرن بیستم پدیده ای است که سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. اعضای این انجمن ها در مراسم روز جشن سبت برهنه می رقصند، آئین های گوناگونی را به اجرا در می آورند و سپس برای پیک نیک به جنگل می روند. این گروه توانسته است توجه عمومی را به خود جلب کند.

از اطلاعاتی که در دست است، چنین بر می آید که انجمن های جدید جادوگری بیشتر به طبقه متوسط تعلق دارند. شمار جادوگران نامعلوم است؛ صحبت از رقمی حدود سی هزار نفر است. در هر حال نهضتی که ریشه در گذشته های دور و مبهم دارد، اینک بار دیگر نضج می گیرد.

در آمریکا نیز از این گونه سازمان ها فراوان دیده می شوند. «ج.ب.راین» پس از انتشار نخستین پژوهش های خود می نویسند: به رغم سال ها پژوهش در زمینه این یا آن جنبه از این موضوع، هرگز در عالم خواب هم نمی توانستم مجسم کنم که در این کشور [آمریکا] واقعا این همه رشته ها و گونه های مختلفی از علوم غیبی وجود داشته باشد. چه فراوانند فرقه های عجیب و فلسفه های غریبی که پا گرفته اند و از رونق افتاده اند، چه فراوانند کتاب هایی با عنوان های پرهیبتی که به قدرت های عالی ذهن و جسم اشاره دارند.

آنچه گفتیم کافی است تا نشان دهد که زیر نقاب به ظاهر خردگرایی جامعه نوین، اشتیاق گسترده و فوق العاده نسبت به پدیده های اسرارآمیز و خرافی موج می زند که ظاهرا مدت ها پیش می بایستی پشت سر گذاشته باشیم.

«آینه لایافه» از پیروان یونگ، در یکی از روزنامه های سوئیس، سلسله مقالاتی در زمینه های رؤیاهای پیشگو، ارواح و اشباح انتشار داد. در این مقاله ها از خوانندگان درخواست شده بود که اگر تجربه هایی در این زمینه داشته اند، با نویسنده در میان بگذارند. پاسخ های رسیده بسیار جالب بودند. بافه، روی هم رفته 1200 نامه دریافت کرد که در آنها 1500 تجربه سری یا غیبی گزارش شده بود؛ آن هم در سوئیس، کشور خردگرایی که بی بهره از قدرت تخیل فرض می شود.

بررسی های به عمل آمده در زمینه باورهای خرافی در انگلستان، نشان می دهد که یک تن از میان هر شش نفر به اشباح اعتقاد دارند. همچنین یک نفر از میان هر سه نفر زمانی به فال گیر مراجعه کرده و برخی بیش از یک بار مراجعه کرده اند و به همین جهت، از رونق این حرفه نباید تعجب کرد.

همچنین یک تن از میان هر 10 نفر احساس می کند که برای خود روزها یا عددهای سعد دارد و یا اشیای باشگون پیش خود نگه می دارد. هم در آلمان و هم در گلاسکو تقریبا نصف مردم به بخت و شانس اعتقاد دارند.

شکی نیست که اقلیت قابل توجهی از جمعیت انگلستان و آلمان و شاید دیگر کشورهای اروپایی به برخی باورهای خرافی سخت پای بندند. این گونه باورها به هیچ وجه محدود به افراد فقیر و بی سواد نیست. در عین حال، شگفت انگیز است که اعتقاد به کف بینی، اثرگذاری ستاره ها و توانایی سگ ها در تشخیص مصایب قریب الوقوع تا چه اندازه بین مردم رواج دارد.

پژوهشگری بنام «تی لیارد» می نویسد: «در انگلستان دوره الیزابت، تصادف را یک عنصر پیشگو تلقی می کردند، در واقع از این همخوانی ها چندان رضایت خاطر فکری و عاطفی به آنان دست می داد که برای ما باورکردنی نیست و حتی در خیال ما نمی گنجد.»

در آفریقا، وضع به مراتب بدتر است، به طوری که در غنا مجبور شدند قانون انتخابات را اصلاح کنند تا هر کس به اعمالی دست بزند از این گونه که هر نوع بتی را تجویز یا احضار کند، یا به گونه دیگری به کار گیرد، یا به هر نوع افسون دیگری متوسل شود یا قصد استفاده از سحر و جادو را داشته باشد و این گونه اعمال را با رأی دادن یا رأی ندادن افراد در هر نوع انتخاباتی ارتباط دهد، مجرم شناخته خواهد شد.

همچنین در آفریقا، انجمن های زنان و جلسات مادران در کلیساها کانون پیشتاز نبردی پر تلاش علیه نیروهای جادو و خرافه هستند، نیروهایی که قاره ای را همراه با مردمان آن به زنجیر کشیده اند.

در هندوستان نیز طالع بینی از نفوذ زیادی برخوردارند؛ معمولا قبل از عقد زناشویی، محاسبات طالع بینی انجام می شود. در سایر تصمیم گیری های مهم نیز هندی ها از ستارگان یاری می طلبند و سخت به معجزه هایی که مردان مقدس قادرند انجام دهند، ایمان دارند.