13 پروژه ملی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فروزنده ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: با شروع پروژه هایی که در سال جاری رخ می دهد اتفاق ارزشمندی در استان خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: احداث دانشکده پرستاری، مامایی، آبرسانی به شهرهای بن، بروجن، انتقال آب از سد بابا حیدر به شهرستان فارسان، احداث بیمارستان مال خلیفه، ایجاد تاسیس فاضلاب شهر گندمان، احداث راه پورمنده، احداث مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس از جمله پروژه هایی است که در سال جاری شروع خواهد شد.

فروزنده ادامه داد: احداث باند دوم شهرکرد - بن - داران، احداث باند دوم شهرکرد - شلمزار، ارتقاء فرودگاه شهرکرد، احداث پایگاه انتقال خون استان، احداث مرکز پزشک قانونی استان، احداث مجموع ورزشی کارگران لردگان و کوهرنگ از دیگر پروژه هایی است که در سال جاری در این استان انجام می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: اعتبار پروژه های نام برده شده علاوه بر اعتبارات استانی از محل اعتبارات ملی نیز خواهد بود.

فروزنده عنوان کرد: احداث مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس این استان اقدام خوبی است که در حوزه فرهنگ اتفاق می افتد.

وی اذعان داشت: حرکت خوب فرهنگی، راه ها، چهار خطه ها، آب شرب ، کشاورزی و صنعتی اقدام ارزشمندی است که تحول خوبی را در استان به وجود می آورد.

فروزنده افزود: برخی از پروژه ها اگر از طریق وضعیت قانونی پیش روند زودتر به بهره برداری خواهند رسید.