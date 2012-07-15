تاسیس پژوهشکده نفت و پتروشیمی در دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر شاهرخ جم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پژوهشکده نفت و پتروشیمی با همکاری وزارت نفت قرار است ایجاد شود.

وی ادامه داد: ایجاد پژوهشکده نفت و پتروشیمی مصوبه سال 89 هیات وزیران است که دانشگاه صنعتی شیراز پیگیر مجوز راه اندازی و اساس نامه های آن است.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز با بیان اینکه امیدواریم وزارت نفت هم ما را در ایجاد این پژوهشکده یاری کند، خاطرنشان کرد: قرار است در این پژوهشکده موضوعات مورد نظر دانشگاه و وزارت نفت به صورت مشترک ارایه شده و فعالیت های پژوهشی در زمینه های ارایه شده صورت گیرد.