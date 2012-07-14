برگزاری تظاهرات حق مشروع ملت بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، "شیخ علی سلمان" در واکنش به اظهارات مقامات رژیم بحرین درباره ممنوعیت برگزاری تظاهرات در منامه گفت: برگزاری تظاهرات در منامه حقی مشروع است، زیرا اعتراضات در کاخ سفید در واشنگتن، لندن، الیزیه و در پاریس قطع نمی شود و فقط پایتخت بحرین است که در آن اجازه برگزاری تظاهرات داده نمی شود.

دبیرکل جمعیت الوفاق بیان کرد: مطابق افکار نخبگان وزارت کشور بحرین برگزاری تظاهرات در منامه منع شده است و این تنها پایتختی در جهان است که اجازه تظاهرات در آن داده نمی شود.

وی افزود: در همه جای دنیا اعتراض به سیاستهای حکومت در برابر ساختمان نخست وزیری یا ریاست جمهوری انجام می شود. انقلابیون در سراسر دنیا در کجا تظاهرات می کنند؟ آیا در پایتخت تظاهرات نمی کنند؟