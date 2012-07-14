به گزارش خبرنگارمهر، علی کفاشیان پیش از ظهر شنبه در مجمع انتخابات رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی اظهارداشت: تا پایان امسال ورزشگاه 15 هزار نفر این استان به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این ورزشگاه خراسان جنوبی می تواند میزبان مسابقات ملی و بین المللی باشد.

وی قول مساعد برای برگزاری مسابقات کشور به میزبانی بیرجند را داد و افزود: در زمینه استعداد یابی ورزش در این استان کارهای خوبی انجام شده که باید ادامه پیدا کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه خراسان جنوبی در بحث فوتبال پتانسیل های خوبی دارد، تصریح کرد: انجام کار به صورت زبربنایی می تواند به رشد و توسعه فوتبال خراسان جنوبی کمک کند.

کفاشیان با بیان اینکه خراسان جنوبی در گذشته به دلیل مشکلات مالی و زیر بنایی توانایی نگهداری تیم لیگ دسته دو را نداشت، ادامه داد: با توجه به فراهم شدن امکانات زیر بنایی و قابلیت های مدیریتی هم اکنون استان می تواند یک تیم لیگ دویی را داشته باشد.

مدارس فوتبال خراسان جنوبی تنها جنبه سرگمی دارند

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بحث استعداد یابی رشته فوتبال در استان به علمی دنبال نشده است، عنوان کرد: مدارس فوتبال در استان تنها جنبه سرگمی و نشاط را برای متقاضیان رقم زده است.

علی برات زاده با تاکید بر اینکه فوتبال در خراسان جنوبی باید به صورت پایه و فستیوال دنبال شود، افزود: مجوز ایجاد مرکز استعداد یابی فوتبال را برای خراسان جنوبی گرفته ایم که پیش بینی می شود تا شهریوره ماه امسال راه اندازی شود.

وی گفت: خراسان جنوبی به زودی میزبانی تیم ملی فوتبال زیر 12 سال را خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه فعالیت شهرستانها در بحث فوتبال کمرنگ است، تصریح کرد: تنها شهرستان فردوس توانسته است سه سهمیه برای شرکت در مسابقات را داشته باشد.

برات زاده با بیان اینکه فوتبال خراسان جنوبی رو به رشد است، بیان کرد: استفاده از تیم های نظامی فرصت خوبی را برای رشد فوتبال استان فراهم کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز گفت: برای تیم داری تا کار از پایه شروع نشود موفقیتی حاصل نمی شود.

جعفر قدیری تاکید کرد: تکیه بر منابع دولتی در اداره باشگاه ها یک اشتباه محض بوده و حاصلی نخواهد داشت.

در این مجمع علی برات زاده با اخذ 21 رأی در جایگاه ریاست هیئت فوتبال استان تعلیق شد و حمیدرضا قیطاسی، دیگر کاندیدای انتخابی ریاست هیئت با اعتراض به رعایت نکردن مقررات انتخابات استعفا داد.