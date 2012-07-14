141 پروژه محرومیت زدایی در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسفندیاری ظهر شنبه در دومین جلسه کمیته اطلاع رسانی پروژه های مهر ماندگار استان با اشاره به تعداد پروژه های مهر ماندگار استان در زمینه محرومیت زدایی تصریح کرد: 30 پروژه از پروژه های محرومیت زدایی استان تمام شده و 15 پروژه نیز در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ها برآورد نشده است، افزود: 30 میلیارد ریال برای اجرای پروزه های محرومیت زدایی اختصاص یافته و هفت میلیارد ریال نیز باید به این پروزه ها اختصاص داده شود تا پروژه های محرومیت زدایی تکمیل و به بهره برداری رسد.

اسفندیاری با اشاره به عدم اختصاص بودجه های سال جاری برای تکمیل پروژه های مهر ماندگار بسیج سازندگی اضافه کرد: اگر سهم اعتباری برای استان مشخص شده و اعتبارات ابلاغ شود لیست محرومیت زدایی استان تکمیل و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان با اشاره به روند رو به رشد پروژه های مهر ماندگار محرومیت زدایی در استان گفت: بسیج سازندگی آمادگی کامل برای اجرای پروزه های مهر ماندگار را دارد که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی قدرت اجرایی لازم برای تعهدات خود را دارد، تصریح کرد: بسیج سازندگی سازمانی در جهت خدمت دهی به مردم مناطق محروم بوده و به این وظیفه خود پایبند است.

اسفندیاری عنوان کرد: این سازمان اهداف و برنامه های بیشتری برای محرومیت زدایی در شهرستانهای استان دارد که بزودی لیست این برنامه ها آماده سازی و در این مورد اطلاع رسانی می شود.

