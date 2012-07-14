تولید و تکثیر سه گونه ماهی خاویاری در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسن پور ظهر شنبه در بازدید صیادان تعاونی صید پره استان از این مرکز، با بیان اینکه این بچه ماهیان بعد از سه تا چهار سال در سبد غذایی صیادان سخت کوش استان قرار می گیرد، گفت: گونه‌های سفید و کلمه مختص استان است و تنها در گلستان تکثیر و رهاسازی می شود.

رئیس مرکز خاویاری گرگان یادآور شد: سه گونه بچه ماهی استخوانی سفید، کپور و کلمه از غذاهای اصلی انواع ماهیان خاویاری است که رهاسازی آن در تولید و تغذیه ماهیان خاویاری نیز بسیار مؤثر است.

یک دستگاه قایق پاروئی غیرمجاز درآشوراده توقیف شد

یک دستگاه قایق پارویی غیرمجاز از سوی ماموران گشت دریایی یگان حفاظت شیلات گلستان در منطقه چاپقلی شهرستان ترکمن توقیف شد.



به گزارش مهر، مامورین گشت دریایی یگان حفاظت شیلات گلستان در منطقه چپاقلی یک قایق پاروئی غیرمجاز که مشغول

صید غیرمجاز بود را توقیف کردند.



در این عملیات دو سرنشین شناور فوق دستگیر شده و پرونده آنان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.



ماموران گشت دریایی حراست دریا به صورت شبانه روزی از منابع عمومی در دریای خزر محافظت می کند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و دست اندازی به منابع دریایی با متخلفین برخورد می کند.