آزمایش موفق نخستین ترانس کوره پاتیلی در فولاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،‌ این ترانسفورماتور که وظیفه ی حساسی درتامین برق کوره های پاتیلی برعهده دارد نخستین بار درکشور ساخته شده و دریک دوره ی آزمایشی صحت کارکرد آن مطابق نمونه خارجی به اثبات رسید.

مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان اعلام کرد طی یک دوره بهره برداری آزمایشی پنجاه روزه بیش از 900 ذوب توسط این ترانس در واحد فولادسازی تولید شد که از نظر فنی توانایی کامل این دستگاه را در فرایند فولادسازی نشان می دهد.



عبدالمجید شریفی افزود : شرکت فولاد خوزستان یک شرکت پیشرو در بومی سازی فناوری فولادسازی در کشور است که همراه با افزایش تولید و اجرای طرحهای توسعه و بهره برداری موثر از آنها، بومی سازی فناوری و ساخت داخل را از رسالتهای اصلی خود می داند.



سیف اله آگاه مدیرپروژه ساخت ترانس کوره پاتیلی درشرکت فولادخوزستان نیز گقت : قدرت این ترانس 28 مگاوات و جریان اولیه آن 500 آمپر است که توسط ترانس به 46 کیلو آمپر افزایش می یابد، این دستگاه با هزینه ای معادل 9 میلیارد ریال طی شانزده ماه درشرکت فولادخوزستان ساخته شد و بومی سازی هر دستگاه آن پنج میلیارد ریال صرفه جویی ارزی دربردارد.



به گفته مهندس آگاه، کوره پاتیلی در واحد فولادسازی کار متالوژی ثانویه یا آلیاژ سازی را انجام می دهد و این ترانس جریان مناسب را برای این منظور ایجاد می کند.



وی تاکید کرد تکنولوژی ترانس با ترانس های بزرگ کوره ای تا 200 مگاولت آمپر یکسان بوده و پس از این تجربه ی موفق، ساخت ترانس های بزرگ کوره ای در کشور ممکن شده است و متخصصین بسیج سازندگی می تواننداز این پس نیاز کل صنعت فولادکشور را دراین زمینه تامین نمایند.



ترانسفورماتور کوره پاتیلی یکی از مهمترین تجهیزات استراتژیک در صنعت فولادسازی است که تاکنون با مشکلات و هزینه هنگفت وارد کشور می شد و با تشدید تحریم ها تامین آن از خارج نیز قطع شد، اما اکنون با ساخت و آزمایش موفقیت آمیز آن توسط بسیج سازندگی شرکت فولاد خوزستان ، از انحصار سازندگان اروپایی و امریکایی خارج شد و در داخل کشور بومی سازی شده است.