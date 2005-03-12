مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

تاريخ انتشار اسامي پذيرفته شدگان بدون كنكور پيام نور

رييس دانشگاه آزاد اسلامي: تمسك به قرآن بزرگترين سلاح مبارزه در برابر آمريكاست

مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت: دولت امسال با 20 هزار ميليارد ريال عدم تحقق درآمد مواجه است

ايران:

با حضور مقام معظم رهبري؛ مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال يادگار امام برگزار شد

ثروتمندان افراد جهان معرفي شدند

هاشمي رفسنجاني: تضعيف مديريت اجرايي كشور ظلم بزرگي است

ابتكار:

نظرسنجي سراسري در 11 استان كشور : هاشمي در صدر

پايان بي نتيجه مذاكرات: تهيد سه كشور اروپايي

سردار قاليباف : پليس راه حق كمين در جاده ها را ندارد

مير اسماعيلي "قهرمان جوانمرد" ، دايي "آقاي گل" ، هادي ساعي "قهرمان قهرمانان" ورزش ايران

اقتصاد پويا :

برترين هاي بورس مدال مي گيرند

سردار قاليباف : پليس راه حق كمين در جاده ها را ندارد

آژانس ها بليت هواپيما را گران بفروشند يا بازار سياه درست كنند، درشان تخته مي شود

توسعه:

حميدرضا ترقي : اصولگرايان توان رقابت با هاشمي را ندارند

زمان توليد پيكان تمديد شد

سخنگوي دولت در گفتگو با توسعه فاش ساخت: روايتي ناگفته از اسفند 82

به بهانه برگزاري جشن نيكوكاري : ما همه بازيگريم!

جام جم:

با معرفي برترين هاي ورزش سال 83 از سوي صدا و سيما صورت گرفت: تجليل ملي از قهرمانان ورزش ايران

اسامي كامل فيلمهاي سينمايي تلويزيون در ضميمه تماشا : ميهمان نوروزي تلويزيون با 86 فيلم سينمايي باشيد

گزارشي از روند و دلايل طولاني شدن مذاكرات هسته اي در ژنو: اروپا؛ سايه هاي ترديد در تصميم آخر



جمهوري اسلامي:

بن بست مذاكرات هسته اي به دليل باج خواهي اروپا از ايران

آيت الله هاشمي رفسنجاني: همه گروهها بايد منافع خود را فداي انقلاب كنند

امضاي قراردادهاي تجاري ميان ايران و ونزوئلا به ارزش يك ميليارد دلار

جوان :

دبير شوراي عالي امنيت ملي خبر داد: تعيين تكليف مذاكرات هسته اي سوم فروردين خاتمي در كاراكاس: دولت آمريكا ماليات مردم را صرف كشتن انسان هايي بي گناه مي كند

مسافران، 110 راننده نمونه نوروزي را انتخاب مي كنند

هادي ساعي؛ قهرمان قهرمانان

جهان اقتصاد:

با 606 ميليون دلار؛ فولاد در صادرات غير نفتي اول شد

لايحه بودجه براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد

همكاريهاي اقتصادي ايران و ونزوئلا به يك ميليارد دلار مي رسد

جهان صنعت :

امسال تعداد گردشگران ورودي 35 درصد رشد داشته است

چهارمين ثروتمند جهان به ايران مي آيد

تورم در تركيه به صفر رسيد

حمايت:

رييس جمهور در گفتگو با تلويزيون ملي بوسني و هرزگوين: درد بزرگ روزگار ما خشونت است

با راي مجمع عمومي نظام پزشكي كشور؛ سيد شهاب الدين صدر رييس كل نظام پزشكي كشور شد

هادي ساعي قهرمان قهرمانان

حيات نو:

مجلس تصويب كرد: حداقل و حداكثر نرخ ارز در سال آينده

كميته امداد 120 ميليارد تومان صدقه جمع كرد

عرضه 5 هزار تن مركبات در تهران

خراسان :

مذاكرات ژنو بدون نتيجه پايان يافت

بودجه 84 تصويب شد

مراسم سالگرد مرحوم حاج سيد احمد خميني با حضور مقام معظم رهبري برگزار شد



دنياي اقتصاد:

برترين هاي بازار سرمايه فردا معرفي مي شوند

توصيه اكونوميست به متقاضيان مسكن ؛ خانه نخريد، اجاره كنيد

بررسي بودجه 84 در مجلس پايان يافت: دلار 5/909 توماني سرانجام به تصويب رسيد

رسالت:

دكتر محمود احمدي نژاد : امسال 1550 طرح در تهران به بهره برداري رسيد

با راي قاطع مجمع عمومي نظام پزشكي؛ دكتر سيد شهاب الدين صدر رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور شد

دكتر علي لاريجاني: برقراري عدالت با توزيع فقر ممكن نيست

سياست روز:

خاتمي وارد كاراكاس شد؛ همكاري ايران - ونزوئلا الگوي روابط "جنوب - جنوب"

هادي خامنه اي : احزاب دولتي ماند گار نيستند

سرانجام هاشمي عرب بركنار شد؛ گام مهم شهردار براي كارآمدي تاكسيراني

شرق:

نرمش آمريكا در مذاكرات هسته اي اروپا و ايران

تغيير مدير عامل سازمان تاكسيراني

بيانيه 150 وكيل دادگستري درباره تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي

صبح اقتصاد:

ميوه را در سازمان ميادين گران تر مي فروشند

برترين هاي بازار سرمايه فردا معرفي مي شوند

34 روز تا نمايشگاه دهم: يك نمايشگاه بين المللي بايد در همه ابعاد به استاندارد جهاني برسد



عصر اقتصاد:

مجلس تصويب كرد؛ يك دلار = 9095 ريال

هاشمي رفسنجاني : قلدري به وحدت ملي ضربه مي زند

توسط مجلس؛ بودجه 84 تصويب شد

فرهنگ آشتي:

ايالات متحده و اروپا بر سر ادامه مذاكرات هسته اي ايران به توافق رسيدند

آخرين نظرسنجي درباره انتخابات رياست جمهوري

پنج شركت دولتي از همه بدهكارترند

كارو كارگر:

خاتمي: آمريكا به جاي خيال پردازي در سياست هاي خود تجديد نظر كند

پايان دور چهارم مذاكرات و تاكيد ايران بر مواضع خود: اروپا به آمريكا نزديك مي شود

استاد دانشگاه: افزايش رفاه اجتماعي طبقه كارگر مانع بروز اعتصابات كارگري در جامعه مي شود



مردم سالاري:

نامزد جبهه تحكيم دموكراسي در جمع مردم اردبيل: كارآمد سازي بخش هايي از حكومت كليد افزايش مشروعيت مردمي و اعتماد عمومي است

مهدي كروبي : قهر و صحنه را به ديگران واگذار كردن مشكل را حل نمي كند

بيمه اجتماعي زنان خانه دار تهراني اجرا مي شود

همبستگي:

وزير رفاه: درآمد ماهانه يك ميليون ايراني 43 هزار تومان است

سردار طلايي: مناطق جرم خيز مدرن در تهران اعلام شد

صدا و سيما به جاي تربيت بدني مراسم انتخاب قهرمان قهرمانان را برگزار كرد معاون وزير جهاد كشاورزي: ميوه داريم، شبكه توزيع نداريم

هموطن سلام:

رييس سازمان ملي جوانان اعلام كرد: افزايش وام ازدواج به يك ميليون تومان

ارزاني گمشده روزهاي گران پايان سال

استقلال ذوب شد

هدف و اقتصاد:

جهانگيري : بعد از تراكتور؛ ايران در ونزوئلا كارخانه سيمان مي سازد

مدير كل پست استان تهران: سيم كارت هاي اعتباري را از سوپرماركت ها بخريد

حداد عادل: در ليله القدر بودجه : سرنوشت يكساله وضع مالي كشور تعيين شد