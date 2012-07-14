توضیحات شرکت سایپا در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درج خبری در خبرگزاری مهر به نقل از رئیس پلیس تهران مبنی بر سرقت خودروی پراید در 13 ثانیه، گروه خودروسازی سایپا جوابیه ای به شرح زیر به این خبر گزاری ارسال کرده است.

گروه خودروسازی سایپابه عنوان بزرگترین خودروساز و تولیدکننده پرتیراژترین خودروی کشور در دو سال گذشته اقدام به برنامه ریزی و اجرای تغییرات بزرگی در راستای ارتقا کیفیت و استاندارد خودروی پراید کرده که منجر به تولید محصولات پلت فرم ایکس 100 شامل سایپا 111، سایپا 131، سایپا 132 شد.

این محصولات از لحاظ استانداردهای مربوط به ایمنی خودرو و سرنشین در سطح بسیار بالا و قابل رقابت با خودروهای روز دنیا بوده و در بهترین و مجهزترین آزمایشگاه ها و مراکز تست فنی اروپا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای ارتقا سیستم ضد سرقت این خودروها لازم به توضیح است که سال گذشته گروه خودروسازی سایپا در تاریخ چهارشنبه 3/12/90 در خبری که از طریق سایت سایپانیوز منتشر شد اعلام کرده که سیستم ضد سرقت نصب شده بر روی خودروهای پلت فرم ایکس 100 از بهترین انواع این سامانه است که در بسیاری موارد قابل رقابت و حتی پیشرفته تر از سیستم های نصب شده بر روی بعضی خودروهای روز می باشد.

احتمالا منظور سردار ساجدی نیا از خودروی پراید محصولات قدیمی شرکت که با نام پراید تولید می شد، بوده است زیرا شرکت سایپا از اواسط سال 89 دیگر خودرویی با نام پراید تولید نمی کند و محصولات جدید شرکت که نام آنها پیشتر ذکر شده با کیفیت بسیار بالا و غیرقابل مقایسه با محصول قبلی تولید می شوند.

شرکت سایپا مجددا از قول کارشناسان فنی خود اعلام می کند که با وجود این سیستم امکان سرقت عادی یک خودرو وجود ندارد.