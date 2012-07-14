طرح هندسی سازه پل خلیج فارس نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حیدری پور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ظهر شنبه در این نشست گفت: پل خلیج فارس به عنوان یک نماد مهم ملی در جنوب ایران برای اتصال بزرگترین جزیره خلیج فارس به سرزمین اصلی باید به شکلی نمونه و منحصر به فرد ساخته شود.

وی با اشاره به اهمیت زمانبندی اجرای این طرح ملی تاکید کرد: بازدید مشاوران پروژه از محدوده حوضچه های خشک جهت اجرای عملیات ساخت پایه های پل در جزیره انجام شد و ساخت شش کیسون (پایه های اصلی پل) در دستور کار تیم اجرایی قرارگرفت.

مجری طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس از پروژه پل خلیج فارس به عنوان یکی از طرح های مهر ماندگار کشور نام برد و گفت: با حمایت های دولت و شخص رییس جمهور و تلاش شبانه روزی تیم اجرایی این طرح ،مردم کشور و به ویژه هموطنانمان در استان هرمزگان طی سال آینده می توانند به آسانی و از مسیرهای زمینی از طریق پل خلیج فارس به این جزیره سفر کنند.

در این نشست مشاوران خارجی طرح با ارایه سوابق اجرایی خود در زمینه ساخت پل از طریق نمایش تصاویر پروژه های قبلی خود بر اجرای این طرح با کیفیت عالی و براساس خواست مدیران این پروژه تاکید کردند.

همچنین در این نشست با تاکید بر اهمیت ساخت پایه های پل به عنوان مهمترین بخش اجرایی این پروژه ، مباحث لرزه نگاری و ژئوتکنیکی این طرح نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حیدری پور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مهندس مجید کیا مدیر اجرایی طرح جامع ارتباطی خلیج فارس و جمعی از مشاوران خارجی و داخلی پروژه در این نشست حضور داشتند.

طرح جامع شبکه ارتباطی پل خلیج فارس با محوریت پل با دو باند رفت و برگشت خودرو، یک خط ریلی جهت تردد قطارهای مسافری و حمل و نقل کالا با 40 مترعرض و حدود دو و نیم کیلومتر طول ، جزیره قشم در جنوب کشور را به بندرعباس و کشورهای CIS متصل می کند.