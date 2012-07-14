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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

توکلی عنوان کرد:

سالانه 23 میلیون نفر در کشور به اورژانس‌ مراجعه می‌کنند

سالانه 23 میلیون نفر در کشور به اورژانس‌ مراجعه می‌کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت گفت: سالانه 23 میلیون نفر در کشور به اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی در بازدید از اورژانس بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج افزود: افزایش تخصص‌های درمانی و انتظارات عمومی مردم از نظام خدمات پزشکی و درمانی، ترویج رویکرد مراقبتی بیمارستان محور و حمایت سازمانهای بیمه‌گر از خدمات اورژانس، از جمله مواردی هستند که سبب تسریع روند فعالیت بخشهای اورژانس بیمارستانی شده‌اند.

وی بیان کرد: با این حال بلاتکلیفی بیماران در هنگام مراجعه و عدم فعالیت 24 ساعته خدمات پاراکلینیکی، از جمله مهمترین مشکلات این بخش هستند.

توکلی با اشاره به انواع بیماران مراجعه کننده به اورژانس، بیان داشت: نخستین گروه، بیمارانی هستند که نیازمند احیاء و خدمات حیات‌بخش بوده و زمان رسیدگی به این بیماران باید معادل صفر باشد.

رئیس اداره اورژانس بیمارستانی وزارت بهداشت افزود: دومین نوع از بیماران، گروه پرخطر هستند که با توجه به تقسیم‌بندی به بیماران حاد بدحال و خوش‌حال، لازم است در زمانی کم رسیدگی به آنان انجام شود.

توکلی عنوان کرد: سومین گروه نیز، گروه بیماران سرپایی هستند که ممکن است نیاز به ابتدایی ‌ترین خدمات پزشکی مانند تزریقات داشته باشند.

وی اظهار داشت: تمامی این دسته‌بندی‌ها در یک مدل مراقبتی اورژانس‌، به درستی قابل تفکیک هستند که این به سرعت عمل بیشتر می‌انجامد.

کد مطلب 1649666

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