  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

ورود ذرات مغناطیس به گلبولها /

مبارزه با ایدز با گلبول های سفید آهن ربایی

مبارزه با ایدز با گلبول های سفید آهن ربایی

محققان موفق شده اند گام های نخست را برای استفاده از گلبول های سفید مهندسی شده به منظور مبارزه با بیماری هایی مانند ایدز بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشمندان توانسته اند به فناوری درمان با سلولهای بنیادی دست یابند، با این حال زمانی که چنین درمان هایی توسعه یابند، مشخص کردن اینکه سلول های وارد شده به بدن، دقیقا به کجا می روند و چه تعداد از آنها به هدف خود می رسند، کار دشواری است.

از این رو محققان مرکز علوم قلب و عروق دانشگاه ادینبورگ موفق شده اند به این سلول ها برچسب یا نشانگر مغناطیسی و آهن ربایی بزنند.

جنیفر ریچاردز مجری این تحقیقات و جراح عروق و همکارانش،  ذرات اکسید آهن مغناطیسی کوچکی را به گلبول های سفید خونی وارد کردند.

آنها این شیوه را بر روی شش نفر آزمایش کردند. در این آزمایش سلول های دارای آهن ربا، سلول های بدون آهن ربا و فقط مواد مغناطیسی از طریق تزریق عضلانی به فرد تزریق شد.

تا هفت روز بعد، سلول های دارای آهن ربا هنوز از طریق اسکن های MRI قابل مشاهده بودند. اما از سوی دیگر، روش های دیگر برچسب گذاری سلولی فقط امکان ردیابی را به مدت چند ساعت فراهم می آورد و یا اینکه بیمار باید در معرض پرتو قرار گیرد که اسکن MRI نیازی به پرتودهی نیز ندارد.

مشخص شده است که سلول های دارای برچسب مغناطیسی برای دریافت کننده ها ضرری ندارند و 2 فرد مورد آزمایش که دوزهای بسیار زیادی از این سلولها به آنها تزریق شد هیچ عوارض جانبی از خود نشان ندادند.

همچنین با وجود ذرات مغناطیسی، گلبول های سفید هنوز می توانند عملکرد ایمنی خود را داشته باشند به طوریکه وقتی این سلولهای برچسب دار به بدن بیمار مبتلا به التهاب در ران پا تزریق شد، گلبول های سفید مانند همیشه در درمان و از بین بردن التهاب موفق عمل کردند.

با این حال ریچاردز گفت پیش از آنکه گلبول های سفید نشاندار شده مغناطیسی بتوانند به طور وسیعی بکار گرفته شوند باید آزمایش های انسانی بیشتری صورت گیرد.

نتایج این تحقیقات درنشریه Circulation: Cardiovascular Imaging منتشر شده است.

کد مطلب 1649668

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