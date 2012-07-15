اکران "آزمایشگاه" با 12 سینما ادامه دارد

محمد احمدی تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: با ترک سرگروه اکران این فیلم هماکنون در 12 سینما تهران و 20 سینمای شهرستان ادامه دارد.
وی افزود: تاکنون 300 میلیون تومان فیلم "آزمایشگاه" فروش داشته است و فکر میکنم همچنان استقبال از آن ادامه دارد. البته کانون ایراننوین دیگر سرمایهگذار فیلم نیز از فردا فاز جدید تبلغات را برای ماه رمضان آغاز میکند.
درخلاصه داستان این فیلم آمدهاست: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغالتحصیل شدهاست، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان میآید، اما از لحظه اول با روابط و رقابتهای آشکار و پنهان حرفهای و عاطفی رو به رو میشود.
در "آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی میکنند.
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