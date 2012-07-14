مراجعه به مراکز معاینه فنی تهران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم معاون بهره برداری ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو گفت: میانگین مراجعات به مراکز مکانیزه معاینه فنی پایتخت در هفته منتهی به 18 تیر ماه سال جاری حدود 1600 دستگاه خودرو در روز بود که این رقم در هفته منتهی به 25 تیر ماه با افزایش حدود 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 30 درصدی نسبت به هفته پیش از آن به بیش از 2000 دستگاه در روز رسید.

معاون بهره برداری ستاد با اشاره به جابجایی حدود 100 میلیون نفر مسافر توسط وسایل نقلیه عمومی و خصوصی در کشور از ابتدای تابستان تاکنون افزود : این حجم جابجایی بیش از پیش اهمیت و لزوم توجه به ایمنی سفرها را یاد آور می شود و بدون شک مراکز مکانیزه معاینه فنی نیز با توجه به تجهیزات پیشرفته ای که در اختیار دارند مطمئن ترین مرجع برای تشخیص عیوب خودروها و کاهش صدمات و تلفات ناشی از نقص فنی خودروها هستند.

بنا براین گزارش با توجه به افزایش شدید حجم سفرها در هفته جاری و در آستانه ماه مبارک رمضان ، مراکز معاینه فنی نیز تا پایان این هفته با 2 ساعت افزایش کار ، همه روزه تا ساعت 18 و پنج شنبه تا ساعت 13در خدمت شهروندان هستند .