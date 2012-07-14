شاهرود قهرمان مسابقات استانی ووشو و بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شاهرود قهرمان مسابقات ووشو قهرمانی لیگ استان سمنان شد.

تیم های مهدیشهر و دامغان نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

این مسابقات با حضور 63 رزمی کار از سراسر استان سمنان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در محل آکادمی ووشو شاهرود برگزارشد.

شاهرود قهرمان مسابقات بسکتبال نوجوانان استان سمنان

مسابقات بسکتبال نوجوانان پسر استان سمنان در مجموعه ورزشی شهید یحیایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم شاهرود به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های گرمسار و دامغان به ترتیب دوم و سوم شدند.

این مسابقات با حضور پنج تیم به مدت سه روز برگزار شد.

پیروزی سالکوی شاهرود در مقابل مقاومت البرز

در ادامه مسابقات فوتسال لیگ دسته دوم کشور، تیم سالکوی شاهرود با نتیجه سه بر یک بر تیم مقاومت البرز غلبه کرد.

این مسابقه در محل سالن ورزشی شهید اکبری شاهرود برگزار شد.