یک میلیون گردشگر ار مناطق گردشگری علی آبادکتول بازدید کردند

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد حدود 800 هزار مسافر از منطقه ویژه گردشگری کبودوال بازدید کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین شمار مسافران دهنه محمدآبادکتول نیز افزایش یافته که برآورده اولیه بیش از 200 هزار نفر بوده است.

قندهاری یادآورشد: وجود واحدهای آموزشی مجهز، پنج مسجد شبانه روزی بین راهی، کمپ های اسکان مسافر در علی آبادکتول و فاضل آباد و پارکهای خطی و شهری از اماکن مورد استفاده مسافران بوده است.

وی اظهار داشت: مسافران و گردشگران از موزه های طبیعی، موزه مردم شناسی منطقه نیز استقبال چشمگیری داشته اند.

به گزارش مهر، استقبال از منطقه ویژه گردشگری کبودوال در حالیست که در جریان سیل اخیر به تاسیسات این منطقه خسارت زیادی وارد شده است و سبب ریزش نیمی از خزه های آبشار تمام خزه ای جهان در منطقه شده است.