به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آرام در همایش عفاف و حجاب شهرستان اسلامشهر با اشاره به اهمیت مسئله عفاف و حجاب از دیدگاه اسلام اظهار داشت: مسئله حجاب و حفظ آن از مهمترین مقوله‌هایی است که نباید اجازه دهیم معانی معنوی و ارزش‌های اسلامی آن در جامعه کمرنگ شود.

وی با بیان اینکه دشمن با ترویج برخی بداخلاقی‌ها و مدهای غیراسلامی در نظر دارد تا مسئله حجاب را در بین بانوان و مردان مسلمان کمرنگ کرده و آنان را به سمت فرهنگ غلط غربی سوق دهد، افزود: حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و به ویژه جوامع اسلامی مطرح است، بنابراین این دو مقوله باید حفظ و نهادینه شده و بانوان با حفظ حجاب خود چشمان ناپاک و توطئه‌های دشمنان را از بین ببرند.

این مسئول با اشاره به این که امام خمینی(ره) پیام‌آور ارزش‌های الهی درباره حجاب و عفاف است، عنوان کرد: امام(ره) درباره حجاب می‌فرماید: توجه داشته باشید حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ ارزش‌های شماست.



آرام با اشاره به اهداف شوم دشمن در تخریب ذهن و فکر جوانان ادامه داد: امروز دشمن در تلاش است تا بی‌بند و باری و بی حجابی ر در کشورهای مسلمان جاری کرده و ارزش‌های دینی و اخلاقی و اسلامی ما را به زیر سئوال ببرد و در نهایت ایران اسلامی را از دست یابی به قله های افتخار و پیشرفت باز دارد.



فرماندار شهرستان اسلامشهر یادآور شد: طی این سه دهه جوانان ایرانی هر جا که به آنها یدان داده شد با هوشیاری و بصیرت ثابت کرده اند که هر کجا پای شرف، ناموس و کشور به میان بیاید،‌ جوانان از جان خود نیز گذشته و در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند و دشمنان را بر سر جای خود می‌نشانند.

وی اضافه کرد: دین مبین اسلام با طرح و تاکید حجاب به تمام جوانب شخصیت زن و مرد در اجتماع توجه کرده است و با توجه به آن حجاب را به صورتی متعادل و متناسب مطرح کرده است تا جامعه‌ای سالم و به دور از فساد داشته باشیم.