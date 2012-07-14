کنار گذر شرقی ایلام امسال به بهره برداری می رسد

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل اجرایی این پروژه با 11 کیلومتر طول در ابتدای دولت نهم آغاز شده است که با احداث آن و با هدایت ترافیک شهر ایلام به اطراف، گامی موثر در کاهش ترافیک شهر ایلام و تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین برداشته می شود.

وی بیان داشت: این کنار گذر شامل دو تونل دوقلو به طول 450 متر و دو تقاطع غیرهمسطح 23 متری است که از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی برخودار است.

این مسئول افزود: برای این پروژه به طول 10 کیلومتر در قالب بزرگراه تاکنون 180 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و جهت تکمیل آن 60 میلیارد ریال نیاز است.

وی یادآور شد: بر اساس حجم عملیات اجرایی طرح کنارگذر شرقی ایلام، افتتاح و بهره برداری از آن در هفته دولت صورت می گیرد.

نصراللهی زاده عنوان کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی اختصاص دو میلیارد تومان برای ادامه پروژه تقاطع غیرهمسطح صالح‌آباد و دومیلیارد تومان برای کنارگذر مهران، دو و نیم میلیارد تومان برای کنارگذر دهلران تصویب شده است.



مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام اضافه کرد: بر اساس مصوبات صورت گرفته مقرر شده مطالعات اتصال ایلام به راه‌آهن سراسری تا آخر امسال به اتمام رسیده و احداث قسمتی از مسیر به صورت طرح و اجرا به پیمانکار واگذار شود.

این مسئول از اقدامات انجام شده برای ایمنی راه های استان خبر داد و گفت: نصب گاردریل سه موج، احداث روشنایی، اصلاح دید، شانه سازی، ایجاد واریانت و اصلاح قوس و درزگیری و... از جمله این طرحها بوده است.

وی تصریح کرد: برای رفع نقاط پرحادثه اقداماتی از قبیل نصب علائم و تابلوها، گاردریل، سرعت گیر، اجرای خط کشی و... انجام می شود، اما برای رفع مقاطع پرحادثه از آنجا که طول و حجم کار بالاست نیاز به اعتبارات ویژه دارد که در این راستا کارهایی انجام شده و پروژه های متعددی در دست اقدام است.





