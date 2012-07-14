حجت الاسلام اراکی بعنوان دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی برای حجة الاسلام و المسلمین اراکی به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محسن اراکی دامت توفیقاته

اکنون که جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد علی تسخیری پس از یک دهه تلاش تحسین برانگیز از سمت دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی استعفا کرده اند و با توجه به پیشنهاد شورای عالی مجمع، جناب عالی را که بحمدالله برخوردار از تجارب علمی و عملی فراوان هستید به دبیرکلی مجمع تقریب مذاهب اسلامی منصوب میکنم.

در شرایطی که بیداری اسلامی و تحولات خیره کننده ی پس از آن، جهان اسلام را در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ قرار داده، وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی محوری اساسی برای تحصیل و حفظ پیروزی های این حرکت مبارک است.

از سوی دیگر دشمنان اسلام و امپراطوران کفر و نفاق به رهبری امریکا و اسرائیل می خواهند معادله جهاد و مقاومت را تبدیل به طرح تکفیر و ترور فرزندان اسلام نموده و در یک کلام جنگ شیعه ـ سنی را به مثابه ی دل مشغولی ملتهای مسلمان، بر جهان اسلام تحمیل کنند و به خیال خود از این راه بر تمامی مقدرات مادی و معنوی جهان اسلام مسلط شوند.

از مجمع تقریب مذاهب اسلامی در این برهه خطیر و حساس انتظار می رود با بهره گیری از تجربیات ارزشمند گذشته و نیز خلاقیت و ابتکارات مورد نیاز شرایط کنونی،‌با همکاری و همدلی نخبگان جهان اسلام بویژه اندیشمندان حوزه و دانشگاه «دیپلماسی وحدت اسلامی» را راهبرد خود قرار داده و پایه گذاری تشکیل امت واحد اسلامی را در مقابل اردوگاه استکبار به عنوان چشم انداز آینده ترسیم نماید.

از خداوند متعال توفیقات جنابعالی و دیگر همکارانتان را مسئلت دارم.

سیدعلی خامنه ای

20/تیر ماه/1391

رهبر انقلاب همچنین ضمن تشکر از یک دهه تلاش تحسین برانگیز و خدمات بی شائبه جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای محمدعلی تسخیری ایشان را به عنوان مشاور عالی خود در امور جهان اسلام منصوب کردند.