علی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این مدت تعداد 49 واقعه وفات و177 واقعه ازدواج در شهرستان کمیجان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت 11 واقعه طلاق در این شهرستان ثبت شده، اظهار داشت: هشت مورد این طلاق ها مربوط به جمعیت روستایی است که بیش از 70 درصد از واقعه های طلاق این شهرستان را در برمی گیرد.

نوروزی افزود: فقر فرهنگی، عدم مسئولیت پذیری، اعتیاد و و ضعیت نامناسب اقتصادی از علل مهم طلاق در این شهرستان است.

وی در خصوص صدور شناسنامه مکانیزه در این شهرستان گفت: تا کنون 810 جلد شناسنامه مکانیزه در شهرستان کمیجان صادر و تعویض شده است و همچنین 228 کارت ملی برای متقاضیان در سه ماهه نخست امسال صادر شده است.

نوروزی ادامه داد : میزان تغییر نام های غیر متعارف به اسامی ائمه اطهار (ع) و معقول در سه ماهه امسال رشد چشمگیری داشته و تعداد مراجعان برای اقدام به تغییر نام افزایش یافته است.

وی در زمینه سایر برنامه های این اداره گفت: اجرای طرح آرشیو جامع اسناد و مدارک این اداره از اقدامات مهم و موثر در راستای خدمت رسانی بهتر و آسان تر به متقاضیان و شهروندان بوده است که با حمایت مسوولان هم اکنون قابل دسترسی است.

