کمیته امداد برترین نهاد کهگیلویه و بویراحمد در اشتغالزایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی جعفری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان از دستگاههای برتر در امر اشتغال تقدیر به عمل آمد که کمیته امداد استان رتبه نخست را کسب کرد.

وی در خصوص فعالیتهای این نهاد در امر اشتغال اظهار داشت: این نهاد در سال گذشته یک هزار و 497 طرح به مبلغ 45 میلیارد ریال در زمینه مشاغل خانگی اجرا کرده است.

جعفری افزود: این روند امسال در حال افزایش است به طوری که در سال جاری تاکنون 761 طرح به مبلغ 23 میلیارد ریال اجرا شده است.

جعفری با بیان اینکه علاوه بر مشاغل خانگی سایر طرح های اشتغالزایی نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد، بیان کرد: از ابتدای سال 1390 تاکنون علاوه بر مشاغل خانگی سه هزار و 362 طرح با هزینه ای بالغ بر 155 میلیارد و 200 میلیون ریال در استان اجرا شده ایست.

وی عنوان کرد: تاکنون در تمام سرفصلهای اشتغالزایی، چهار هزار و 858 طرح اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال در استان اجرا شده است.

جعفری با اشاره به کاهش سالانه جمعیت مددجویان تحت حمایت این نهاد، بیان داشت: امیدوارم طرح های اشتغالزایی این نهاد بتواند خانوارهای مددجو در این استان را به خودکفایی و استقلال برساند.

وی یادآور شد: بیش از 94 هزار خانوار در استان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند و به نسبت جمعیت این استان بیشترین افراد تحت پوشش را دارد.