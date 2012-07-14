  1. ورزش
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

چک‌ها در آستانه برگشت خوردن/

شروع بی پولی های باشگاه استقلال قبل از لیگ/ بازیکنان دست خالی برگشتند

شروع بی پولی های باشگاه استقلال قبل از لیگ/ بازیکنان دست خالی برگشتند

برخی بازیکنان استقلال که برای گرفتن مطالباتشان به محل این باشگاه مراجعه کردند، نتوانستند با مدیرعامل این باشگاه دیدار کنند و با دست خالی برگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سه بازیکن تیم فوتبال استقلال امروز شنبه با حضور در محل این باشگاه خواستار دیدار با علی فتح الله زاده و گرفتن بخشی از مطالباتشان شدند اما مدیر عامل آبی ها در باشگاه حضور نداشت تا آنها دست خالی و در شرایطی که عصبانی بودند محل باشگاه را ترک کنند.

حنیف عمران زاده، هاشم بیک زاده و سیاوش اکبرپور بازیکنانی بودند که با حضور در محل باشگاه استقلال به دنبال پول بودند اما راه به جایی نبردند. عمران زاده که از این ماجرا به شدت عصبانی بود در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که فردا چک دارد و در صورتیکه نتواند رقم چکش را تامین کند این چک برگشت خواهد خورد.

کد مطلب 1649697

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