افرادي كه زياد ماهي مي خورند ، كمتر به بيماري قلبي دچار مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرشيوع بيماري كرونر قلبي در جوامعي كه مردم به مقدار زيادي از ماهي هاي روغني استفاده مي كنند، كمتر از جوامعي است كه مقدار بسيار كمي ماهي مصرف مي كنند.

بر اساس اين گزارش ، ماهي هاي روغني نظير ماهي آزاد و ساير ماهي ها از قبيل قباد، حلوا، شير، كيلكا و اوزون برون داراي اسيد هاي چرب مفيد هستند و اين مواد باعث كاهش خطر انعقاد خون و همچنين ممانعت از افزايش چربي هاي مضر خون مي شود.

بر پايه اين گزارش، مصرف ماهي حداقل 3 بار در هفته براي افرادي كه داراي سابقه بيماري قلبي و همچنين افرادي كه مايل به پيشگيري از ابتلا به اين بيماري هستند توصيه شده همچنين مصرف حبوبات ، سيب ، گلابي و سبزي ها روغن زيتون باعث كاهش كلسترول خون مي شود.

بر پايه اين گزارش، گوشت و فرآوده هاي آن، لبنيات پرجربي و كره غني از نوعي چربي هستند كه باعث افزايش سطح كلسترول بد در خون يا LDL مي شوند بنابراين بايد مصرف اين غذاها را به حداقل رساند.

دانشمندان معتقدند مصرف كيك و بيسكويت به علت نوع چربي به كار رفته در آنها سبب افزايش سطح كلسترول بد خون مي شود همچنين استفاده از انواع كنسروها و سوپ هاي آماده مصرف و يا كنسرو شده، غذاهاي بيرون از منزل نظير سوسيس و كالباس و گوشت هاي نمك سوده شده و در مجموع گوشت و فرآورده هاي آن به علت اينكه سرشار از نمك هستند، بيماران قلبي نبايد از آنها استفاده كنند.

بر اساس اين گزارش، دريافت زياد سديم با فشار خون بالا ارتباط داشته و از عوامل ايجاد خطر جدي در بروز بيماري قلبي است و كاهش مصرف اين نوع غذاها و نمك طعام سر سفره به كاهش فشار خون كمك مي كند.