پزشک خانواده تحقق شعار عدالت در سلامت/ یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی

محمود عاطف راد در گفتگو با خبرنگار مهر از پزشک خانواده به عنوان تعریفی سیستماتیک و درست از ارائه خدمات پزشکی به مردم یاد کرد و افزود: پیش از این خدمات به صورت غیر متمرکز به مردم ارائه می شد و این برنامه جزء معدود برنامه هایست که منافع هر سه طرف مردم، پزشکان و جامعه را تامین کرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و 50 هزار نفر در گیلان به صورت رایگان زیر پوشش بیمه روستایی و پزشک خانواده قرار دارند که هزینه بیمه شدن این تعداد از جمعیت به طور مستقیم توسط دولت پرداخت می شود و افراد زیر پوشش تنها دو هزار ریال بابت دفترچه می پردازند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی گیلان گفت: برای تامین سلامت جامعه نیاز است نظام سلامت اصلاح شود که طرح پزشک خانواده نیز در این زمینه است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح پزشک خانواده بدون مشکلاتی که پیش از این در نظام سلامت بود کاهش یافته و خود درمانی معنایی نداشته و پزشک خانواده به عنوان مشاور امین افراد جامعه به درمان و پیشگیری کمک می کند.

عاطف راد یادآورشد: در طرح پزشک خانواده منابع موجود عادلانه توزیع می شود و دیگر نیازی به این نیست که شهروندان با مراجعه به مرکز شهر در انتظار نوبتهای طولانی پزشکان متخصص و یا فوق تخصص باشند و به راحتی می توانند درمان خود را انجام دهد.