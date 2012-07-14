پخش مستقیم مسابقات فوتبال لیگ برتر در ابهام/ اختلاف میلیاردی است!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که در ماه‌های اخیر به واسطه مشکلات مالی این فدراسیون تحت فشار قرار داشت، برای فرار از بی پولی های موجود چاره را در گرفتن مبلغ بیشتری از حق پخش تلویزیونی دید و در ابتدا خواستار افزایش دریافت مبلغی از سیما شد.

اما ظاهرا مسئولان صدا و سیما تصمیمی برای افزایش مبلغ مورد توافق قبل نداشتند و مذاکرات و مکاتبات طرفین راه به جایی نبرد تا علی کفاشیان مسئولان رسانه ملی را تهدید کند در صورتیکه حق واقعی فوتبال از محل حق پخش را پرداخت نکنند، اجازه ورود دوربین های آنها به ورزشگاه ها داده نخواهد شد.

از سوی دیگر فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی بیشتر با یک شرکت خصوصی برای گرفتن حق پخش از صداوسیما قرارداد جدیدی بست که به گفته برخی منابع آگاه رقم این قرارداد حداقل 10 برابر رقم قبلی است. این شرکت نیز در مکاتبه با مسئولان رسانه ملی خواستار پرداخت حق پخش واقعی رقابتهای فوتبال شد.

این شرکت نیز که همسو با فدراسیون فوتبال خواستار حق واقعی پخش تلویزیونی به فوتبال شده بود دو راه حلی که قبلا فدراسیون به رسانه ملی پیشنهاد داده بود را ارائه کرد که ظاهرا مورد قبول مسئولان صدا و سیما قرار نگرفته است. راه اول پرداخت 150 میلیارد تومان به فوتبال بود و راه دوم هم دادن 15 دقیقه قبل و بعد از هر مسابقه فوتبال به این شرکت برای انجام تبلیغات بود.

ظاهرا مسئولان رسانه ملی با این دو پیشنهاد مخالفت کرده اند تا شرکت مزبور در نامه ای به فدراسیون فوتبال ضمن گلایه از وضعیت موجود اعلام کند که در این شرایط حاضر نیست به قراردادش به فدراسیون ادامه دهد چرا که صدا و سیما حاضر به همکاری نیست.

علی کفاشیان هم که از این اتفاق راضی نیست و باید خسارت شرکت خصوصی را هم در صورت فسخ قرارداد بپردازد، مسئولان صداوسیما را تهدید کرده که اجازه ورود هیچ دوربینی را به ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات فوتبال نخواهد داد و این تصمیم را نیز بزودی اعلام خواهد کرد.

دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از روز 29 تیرماه آغاز خواهد شد و این در حالی است که هنوز وضعیت حق پخش تلویزیونی و مبلغ مورد توافق طرفین مشخص نیست و بعید است علی کفاشیان از موضعی که دارد کوتاه بیاید و حاضر شود با سالی 14 میلیارد تومان اجازه پخش مستقیم را به تلویزیون بدهد.