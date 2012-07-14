شرایط نامناسب جوی عامل خسارات وارده به زنبورداران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، غفورعبدالهی ظهر امروز شنبه در حاشیه نشست مشترک کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی با اشاره به میزان خسارات وارده به زنبورستان های استان گفت: با بررسی های انجام یافته توسط گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان اتحادیه زنبورداران، اداره کل دامپزشکی، صندوق بیمه کشاورزی و معاونت بهبود تولیدات دامی در مناطق مردانقم از توابع شهرستان کلیبر ، بخش سیه رود از توابع شهرستان جلفا وبخش هایی ازشهرستان مرند و دیگر مناطق پرورش زنبور عسل، میزان خسارات وارده به کندوها30 درصد برآورد شده است.

وی همچنین از اقدامات انجام گرفته توسط این معاونت برای جبران خسارات وارده به بهره برداران این بخش تولیدی خبر داده و افزود: افزایش آگاهی های فنی- علمی زنبورداران به منظور افزایش توان آنان در مقابله با شرایط بحرانی در قالب برگزاری دوره های آموزشی، ارائه جزوات تخصصی و در کنار آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از طریق رسانه های ارتباطی استان، از جمله اقدامات انجام یافته در کنار پیگیری موضوع از طریق دستگاه های ذیربط بوده است.

عبدالهی در ادامه با اشاره به شرایط مساعد آب و هوایی در مناطق ییلاقی استان در فصل پرورش زنبور عسل گفت : خوشبختانه کندوها با زایش بموقع، خسارت وارده به زنبورستانها را جبران نموده و پیش بینی می شود امسال بالای 8 هزارتن محصول عسل در آذربایجان شرقی برداشت شود.

عیسی مرادی کریمی، معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان نیز ، فقر منابع پروتئینی (گرده گل) در داخل کندوها و بیماری فروپاشی کلنی های زنبور عسل(ccd)را ، از دیگر علل تلفات کندوهای عسل در آذربایجان شرقی ذکر نمود.

وی در پایان گفت:بر اساس آخرین آمار سر شماری انجام گرفته ، آذربایجان شرقی با دارا بودن 606 هزار و 894 کندوی مدرن و 237 هزار و700 کندوی سنتی، اولین استان از نظر تعداد کندو و دومین استان کشور در تولید عسل محسوب می شود. تولید این محصول درآذربایجان شرقی طی سال جاری، 7 هزار و 923 تن بوده است.