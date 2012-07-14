بانوی جنگ در راه برگشت/رایس معاون اول رامنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه های هاآرتض و ایندیپندنت، وب سایتی به نام "Drudge Report" به تازگی مطلبی را منتشر کرده که بر اساس آن "کاندولیزا رایس" مهمترین نامزد کسب معاونت "میت رامنی " به شمار می رود.

به نوشته هاآرتض، رامنی به تازگی شروع به بررسی فهرستی کرده که از سوی مشاوران وی برای انتخاب معاون به او پیشنهاد شده و به نوشته وب سایت ذکر شده، رایس مهمترین گزینه مطرح شده در این فهرست به شمار می رود.

به نوشته هاآرتض، رایس در ماه می به سرزمینهای اشغالی سفر کرده و با جمعی از مقامات رژیم صهیونیستی به ویژه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود.

با توجه به تلاش جمهوریخواهان آمریکا برای کسب رای یهودیان آمریکایی، اقدام رامنی در انتخاب رایس به عنوان معاون رئیس جمهورمی تواند کمک زیادی به وی در تصاحب آرای یهودیان آمریکایی کند.

هاآرتض در بخش پایانی خبر خود می نویسد : رایس در سفر ماه می خود به سرزمینهای اشغالی، در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا پیشنهاد معاونت رامنی را می پذیرد یا خیر؟ گفته بود : از وضعیتی که هم اکنون دارم رضایت داشته و علاقه ای برای تصدی این پست ندارم.

بر اساس این گزارش، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شریک انتخاباتی که در صورت برد به معاون اول ریاست جمهوری آمریکا تعیین می شود خیلی مهم است و از آنجایی که میت رامنی تا کنون در این باره تصمیمی اتخاذ نکرده سوالات پیرامون این موضوع بسیار زیاد شده است.

رایس در دور دوم ریاست جمهوری بوش به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا معرفی شد. وی شصت ‌وششمین وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا و دومین وزیر این سمت در کابینهٔ دولت جرج بوش بود.

رایس نخستین زن سیاه‌ پوست، دومین سیاه‌ پوست پس از کالین پاول و دومین زن پس از مادلین آلبرایت است که در این سمت فعالیت داشته ‌است.

در دوره نخست ریاست جمهوری بوش، رایس مقام مشاور امنیت ملی را داشت ولی پیش از پیوستن به دولت بوش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد بوده و در آنجا از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ مسئولی با سمتی بالا بوده ‌است. در دوره ریاست جمهوری بوش پدر نیز مشاور روابط با شوروی و اروپای شرقی در انحلال اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد آلمان بوده ‌است.

وی مدرک کارشناسی خود را در سن ۱۹ سالگی در رشته علوم سیاسی و در سال ۱۹۷۴ از دانشگاه دنور و زیر نظر ژوزف کوربال، پدر مادلین آلبرایت، دریافت کرده‌ است. سپس کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه نوتردام و دکترای خود را در سال ۱۹۸۱، در ۲۶ سالگی از دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه دنور اخذ کرد.