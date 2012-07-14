کارکنان دولت ماهانه چهار رقم آخر حقوقشان را به مددجویان بهزیستی خواهند پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی بعدازظهر شنبه در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، با اشاره به این طرح تا پایان امسال در استان اجرا می شود، افزود: رفع شدن مشکل مددجویان بدون حضور پر رنگ خیران و بخش های خصوصی میسر نیست.

وی گفت: به دلیل پایین بودن سطح اطلاع رسانی قریب به 70 درصد مدیران استان از خدمات این سازمان آگاهی نداشته و از مراکز دیدن نکردند.

رئیس سازمان بهزیستی هرمزگان دو اصل پیشگیری و پیش بینی و توانمند سازی مددجویان در زمینه های مادی، فرهنگی و معنوی را از اصول اولویت دار این سازمان بیان کرد.

محمدی از واگذاری 500 واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش تا پایان امسال خبرداد و اظهارداشت: 100 واحد از این مجموع در هفته بهزیستی به افراد واگذار می شود.

وی با اشاره به ایجاد هزار و 700 فرصت شغلی در سال گذشته از جمله فعالیتهای این سازمان در هفته بهزیستی را غبار روبی گلزار شهداء ، بازدید ا ز مراکز بهزیستی و منازل مددجویان باز دید از خانه سالمندان و شیر خوارگاه بیان کرد.

محمدی با گلایه از وضعیت مبلمان شهری گفت: مبلمان و ساختار ادارات، بانکها، مراکز تجاری و مطب پزشکان استان متاسفانه مناسب سازی برای استفاده معلولان نیست.

مدیرکل بهزیستی استان از مسئولان اجرایی استان خواستار به جدیت گرفتن این موضوع شد ه و بر احداث پل مخصوص معلولان در شهرها شد.