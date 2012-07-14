200 هزار نفر در قم تحت پوشش خدمات پیشگیرانه بهزیستی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاجی مظفری ظهر شنبه در نشست خبری که همزمان با آغاز هفته بهزیستی برگزار شد، اظهار داشت: بهزیستی از نهادهایی است که در امر سلامت و پیشگیری جامعه پیشرو است و در این موضوع حساسیت های زیادی وجود دارد، به این معنا که هر فرد در جامعه از پیش از تولد تا زمان سالمندی می تواند عضوی از این سازمان بوده یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم از خدمات آن بهره مند شود.



وی ادامه داد: سلامت مد نظر ما سلامت همه افراد جامعه است وهمه زمینه ها را شامل می شود که ازجمله آن سلامت روانی - اجتماعی و جسمی است، چرا که بسیاری از آسیب ها در جامعه به دلیل اختلال در سلامت روان ایجاد می شود و برای این سازمان هم معلولان و اقلیت هدف و هم اکثریت و عموم جامعه مورد توجه هستند.



مدیرکل بهزیستی قم با بیان اینکه خدمات بهزیستی در سه سطح ارائه می شود گفت: سطح اول شامل خدمات پیشگیرانه است، سطح دوم اقدامات یا مداخلات به موقع است که با اینگونه اقدامات میزان تلفات یا آثار منفی بسیاری ازآسیب ها کاهش می یابد و سطح سوم شامل اقدامات توانمندسازی افرادی است که دچار مشکل یا مسئله ای شده اند.



وی افزود: در سال 1390 برای پیشگیری از بروز معلولیت‌ها در استان 87 هزار و 460 نفر تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفه اند و در بحث پیشگیری از اعتیاد نیز برای 72 هزار و 740 نفر انواع اقدامات پیشگیرانه و آموزشی انجام شد.



حاجی مظفری اضافه کرد: انواع مشاوره ها به صورت تلفنی با شماره 148 و حضوری صورت گرفت و مجموع این خدمات شامل 45 هزار و 623 مورد گزارش شده است و در مجموع باید گفت که 216 هزارو 33 نفر در سال 1390 تحت انواع آموزش ها و خدمات پیشگیرانه قرار گرفته اند.



طی سال گذشته هشت هزار و 179 نفر از خدمات درمانی بهزیستی قم بهره مند شده‌اند



حاجی مظفری ضمن اشاره به اینکه در بخش درمان و حمایت های معتادین در سال 1390، هشت هزار و 179 نفر از خدمات درمانی بهزیستی استان بهره مند شده اند، تاکید کرد: در سطح مداخلات به موقع در سال 90، پنج هزار و 628 مورد مداخله در جلوگیری از وقوع اتفاقات یا آسیب ها صورت گرفت که در حوزه های کودکان خیابانی، کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و مواردی اینچنین بوده است.



وی با بیان اینکه مردم می توانند از طریق تلفن 123 سازمان بهزیستی را برای انجام مداخلات به موقع آگاه کنند، اظهار داشت: 17 پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق آسیب پذیر و حاشیه های شهری برای سال 90 در نظر گرفته شده بود که ارائه چنین خدماتی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش به سزایی داشته است، همچنین تعداد 920 مداخله در موضوع طلاق داشته ایم که تا 38 درصد مفید واقع شد و خوشبختانه به کاهش 9 درصدی آمار طلاق در استان کمک کرده است.



مدیرکل بهزیستی قم افزود: درسطح سوم یعنی سطح توانبخشی باید گفت که 27 هزار معلول، سالمند و بیمار روانی مزمن در سال 90 تحت پوشش بهزیستی استان بوده اند که سالانه نزدیک به 2 هزار نفر هم به این آمار افزوده می شود و از مجموع 27 هزار نفر ذکر شده برای خدمت توانبخشی، نزدیک به 20 هزار نفر خدمات را به صورت مستقیم دریافت می کنند.



وی با بیان اینکه درسال 1390 درطرحی موسوم به CBR برای توانبخشی در روستاها نزدیک به 2 هزار نفر در شناسایی و تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: از دیگر خدمات سازمان به معلولان و افراد نیازمند، اقداماتی در زمینه مناسب سازی خیابان‌ها، ساختمان‌ها ادارات و مراکز دولتی و خودروها بوده است و در زمینه ارائه خدمات پایدار، طرح بیمه زنان سرپرست خانوار اجرا شد که در این طرح 688 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.