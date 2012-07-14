تمدید مهلت تعویض کارتهای معافیت/ آغاز طرح تعویض کارت پایان خدمت از شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی در خصوص آخرین وضعیت طرح تعویض کارتهای معافیت گفت: این طرح از پنجم دی ماه سال 90، آغاز و آخرین مهلت برای تعویض کارت معافیت تا اول تیرماه سال 91، اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه تعویض کارتهای معافیت همچنان تا ابتدای شهریورماه امسال مهلت دارد، افزود: از اول تیرماه امسال، کارتهای معافیت قدیمی فاقد اعتبار شدند بنابراین کسانی که قصد سفر به خارج از کشور و یا درخواست دریافت گواهینامه و هر نوع کار اداری را داشته باشند، نمی توانند از کارتهای معافیت قدیمی استفاده کنند و باید حتما نسبت به تعویض کارتهای معافیت خود تا پایان شهریور ماه امسال اقدام کنند.

سردار کریمی تصریح کرد: دوره زمانی برای تعویض کارتهای معافیت از زمانیکه هموطنان به مراکز پلیس +10 مراجعه می کنند تا ارسال کارتهای جدید از طریق پست به درب منازلشان، یک ماه به طول می انجامد.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا یادآور شد: البته کسانی نیز هستند که ظرف 15 روز موفق به دریافت کارتهای خود شدند اما حداکثر زمانی که آنان باید منتظر باشند، یک ماه است هرچند تعویض برخی از کارتها که اصالتشان نیاز به بررسی دارد (تنها یک درصد) ممکن است تا یک ماه و نیم نیز به طول انجامد.

وی در مورد اینکه آیا سازمان وظیفه عمومی پس از تعویض کارتهای معافیت برنامه دیگری برای تعویض کارتهای پایان خدمت دارد، اظهار داشت: تمامی کارتهای معافیت و پایان خدمتی که از گذشته در دست مردم است، باید طی دو سال تعویض شود بنابراین پس از پایان تعویض کارتهای معافیت یعنی از اول شهریور ماه امسال نسبت به تعویض کارتهای پایان خدمت اقدام خواهیم کرد.

کریمی افزود: از مردم می خواهیم که هرچه سریعتر در زمانهای مقرر به دفاتر پلیس +10 برای تعویض کارت معافیت خود مراجعه کنند چرا که از ابتدای شهریورماه و آغاز طرح تعویض کارتهای پایان خدمت، قطعا مدت مقرر برای تعویض کارت معافیت، افزایش خواهد یافت و آنان با ازدحام بیشتری روبرو خواهند شد.

وی تصریح کرد: همانطور که پیش بینی کرده بودیم، 40 تا 45 درصد مردم که دارای کارت معافیت قدیمی هستند برای تعویض اقدام کردند و قطعا مراجعات مردمی در دو ماه باقی مانده نیز افزایش خواهد یافت و افراد باقی مانده در این زمان برای تعویض کارتهای خود اقدام خواهند کرد.