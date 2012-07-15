اجرای طرح مقابله با بیماری تب کریمه کنگو در روستاهای زرندیه

داوود سرمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح ایمن سازی و مقابله با بیماری تب کریمه کنگو در روستاهای شهرستان زرندیه به طور جدی در حال اجراست و تاکنون 27 روستا در این راستا ایمن شده اند.

وی افزود: این طرح تا پایان تابستان سالجاری ادامه دارد و تا پایان طرح تمام روستاهای زرندیه در برابر تب کریمه کنگو ایمن خواهند شد.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت رایگان در حال اجراست، اظهار داشت: در این طرح دام‌های موجود در روستاها واکسینه و جایگاه نگهداری آنها سمپاشی می‌شود.

سرمدی نظارت بر کشتارهای روز و قصابی‌ها در سطح شهرستان را از دیگر برنامه های پیشگیرانه این شبکه عنوان و تاکید کرد: تاکنون در سطح این شهرستان علائم خاصی از این بیماری مشاهده نشده است اما اقدامات اولیه با مرکز بهداشت به منظور مقابله احتمالی با مبتلایان به این بیماری انجام شده است.