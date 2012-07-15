موج جدید بیکاری در اروپا در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار (ILO) در جدیدترین بررسی خود از وضعیت کار اجباری و استثمار نیروی کار در اتحادیه اروپا، اعلام کرد: با توجه به تخمین‌های جدید و منحصر به فرد ILO در قاچاق انسان و کار اجباری در اتحادیه اروپا، 880 هزار نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کار اجباری می پردازند.

بر پایه این گزارش، این آمار برابر با 1.8نفر در هر 1000ساکن اتحادیه اروپا است. تخمین‌های صورت گرفته نشان می‌دهد 70 درصد از آمار یاد شده صرفا در بخش کار اجباری مورد استثمار قرار می گیرند.

همچنین این بررسی نشان می دهد که زنان 58 درصد کل قربانیان کار اجباری در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند. موارد بسیاری از استثمار افراد برای کار اجباری توسط شهروندان اتحادیه اروپا گزارش شده است. قربانیان دیگر کار اجباری از تعداد 880 هزار نفر از آسیا، آفریقا، آسیای مرکزی و جنوب شرقی اروپا هستند.

ناحیه مرکزی و جنوب شرقی اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع منطقه با بیشترین میزان شیوع از کار اجباری مواجه هستند.

همچنین سازمان بین المللی کار پیش بینی کرد که تعداد بیکاران در منطقه یورو در 4 سال آینده از 17 میلیون و 400 هزار نفر به حدود 22 میلیون نفر برسد افزایش یابد؛ مگر اینکه سیاست‌ها به شیوه ای هماهنگ در این منطقه از جهان تغییر کند.