برنامه های ویژه زورخانه ای در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر ، اکبر محمودی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ورزش های باستانی نماد فتوت و جوانمردی است افزود : ورزش های باستانی یکی از ورزشهایی است که روح معنویت را در جسم و روح هر ورزشکاری به تصویر می کشد و پیام مرشد نشات گرفته از ادبیات غنی و توام با آموزه های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی هست که در عصر کنونی و تلطیف روح جوانان یکی از بهترین زمینه های گذران اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان می باشد .



وی تصریح کرد: بر همین مبنا با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با هیات ورزشهای زورخانه ای و باستانی برنامه های ویژه به مناسبت ماه مبارک رمضان در زورخانه های استان برگزار خواهد شد.

محمودی در ادامه یادآور شد طبق هماهنگی های به عمل آمده ثبت نام از مبتدیان به صورت رایگان خواهد بود .



همچنین مدیر کل ورزش و جوانان استان از راه اندازی کتابخانه تخصصی ورزش و جوانان در آینده ای نزدیک خبر داد .



محمودی با اشاره به نیاز جامعه در عرصه فرهنگ سازی مطالعه و فراهم نمودن بانک اطلاعاتی قوی برای پژوهشگران در حوزه تحقیقاتی و مطالعاتی این کتابخانه افتتاح خواهد شد.



وی در ادامه یادآور شد این کتابخانه دارای 268 پرژه تحقیقاتی ملی در خصوص مسایل جوانان از جمله آسیب های اجتماعی حوزه جوانان؛ هویت جوانان ، ازدواج و خانواده ، مشارکتهای اجتماعی ، بهداشت و سلامت جوانان ، آموزش و حقوق و قانونگذاری جوانان و همچنین مطالعات تطبیقی حوزه جوانان با سایر کشورها ست و دارای کتابهای تخصصی حوزه تربیت فرزند ، ازدواج و خانواده است که در حال جمع آوری منابع مطالعاتی حوزه ورزش نیز هستیم تا جوانان و محققان استان بتوانند از این کتابخانه در کنار سایر کتابخانه های استان استفاده کنند.



این کتابخانه به زودی در ساختمان شماره 2 اداره کل ورزش و جوانان واقع در چهارراه نادر - اول کوچه باغ بالاتر از مسجد حاج آقابالا - پلاک 50 طبقه چهارم افتتاح خواهد شد.