شمشیربازان برتر اسلحه فلوره و سابر جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، پنجمین و آخرین روز مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان امروز شنبه با برگزاری رقابت های اسلحه فلوره و سابر جوانان برگزار شد. در این روز از رقابت ها و در اسلحه فلوره تیم تهران قهرمان شد و اصفهان در رده دوم ایستاد. در این بخش از مسابقات که با حضور 15 تیم برگزار شد تیم های یزد و آذربایجان غربی به عنوان مشترک سوم دست یافتند.

رقابت های اسلحه سابر هم با حضور 12 تیم برگزار شد. در این بخش تیم های یزد و آذربایجان شرقی قهرمان و نایب قهرمان شدند. عنوان مشترک سومی هم دراختیار تیم های اردبیل و اصفهان قرار گرفت.

درچارچوب این مسابقات و در رده سنی نوجوانان، روز گذشته تیم یزد با مجموع 223 امتیاز عنوان قهرمان قهرمانان را در سه اسلحه سابر، فلوره و اپه به خود اختصاص داد.