ظرفیت های پیست خوشاکو استفاده نمی شود/ لزوم توجه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ساوه شمشکی ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت اسکی استان افزود: هم اکنون ظرفیتها و منابع طبیعی پیست خوشاکو مورد استفاده بهینه قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: اسکی آذربایجان غربی قدمت 50 ساله دارد و این امر باید مسئولان و ورزشکاران این استان را بر آن دارد که در خصوص توسعه بخش قهرمانی و همگانی این رشته مفرح و پرطرفدار برنامه ریزی خاصی داشته باشند.

ساوه شمشکی افزود: سال گذشته در بازدیدی که نماینده فنی فدراسیون جهانی اسکی از پیست خوشاکو انجام داد با صراحت اعلام کرد که این پیست از بهترین پیست های حال حاضر ایران است که باید برای بهره گیری از تمامی ظرفیتهای آن نگاه مدبرانه و کارشناسانه انجام شود.

وی اضافه کرد: فدراسیون اسکی حاضر به همکاری لازم در خصوص فراهم کردن تمامی امکانات آموزشی و ارتقاء سطح علمی و فنی ورزشکاران، مربیان و داوران استان است و در صورت درخواست برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی توسط هیات آماده هر گونه تعامل و مشارکت است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این جلسه پیست خوشاکو ارومیه را یکی از زیباترین پیست های کشور دانست و افزود: در راستای تجهیز و استانداردسازی آن طرحهای مطالعاتی ویژه ای صورت گرفته و اعتبارات قابل توجهی نیز از سوی مدیریت عالی استان تخصیص شده است.

علی ملااحمدی ابراز امیدواری کرد امسال سال خوب و پر رونقی برای ورزش اسکی استان باشد تا زمینه فعالیت ورزش زمستانی فراهم شود.

وی گفت: ورزش مقوله ای است که ارتباط مستقیم با منابع انسانی دارد و بکارگیری کارشناسان مجرب و مدیران مدبر در کنار فعالیتهای ورزشی می تواند زمینه لازم در توسعه همگانی و قهرمانی آن را فراهم کند.

ملااحمدی گفت: حوزه قهرمانی رشته اسکی از پیشرفت خوبی برخوردار نبوده که امیدواریم با شروع کار مدیریت هیات جدید این مشکل نیز مرتفع شود.

رئیس جدید هیئت اسکی آذربایجان غربی بر اهمیت تعمیم و همگانی کردن این ورزش در بین آحاد مردم جامعه تاکید کرد و افزود: در طول چهار ماه سرپرستی هیات اعتباری افزون بر 600 میلیون ریال در فراهم کردن زیرساختهای اولیه پیست خوشاکو ارومیه هزینه شده است.

اروج ولی زادگان، آسفالت مسیر تردد و محوطه پیست، تملک زمینهای مشرف به پیست خوشاکو، تجهیز و تکمیل هتل، برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری را از جمله اقدامات صورت گرفته اعلام کرد.

وی بر ضرورت همدلی و همکاری تمامی اعضای هیات، ورزشکاران، مربیان و داوران این رشته تاکید کرد و گفت: تمامی این افراد باید خود را موظف و مکلف در برابر وظایف محوله بدانند تا در راستای توسعه بخش همگانی و قهرمانی اسکی استان قدم های خوبی برداشته شود.

اروج ولی زادگان در انتخابات این مجمع، با اخذ 16 رای به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکی استان انتخاب شد و از زحمات دکتر مسعود قهرمانلو رئیس سابق این هیئت قدردانی شد.