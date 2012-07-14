حفظ حرمت اشخاص یک تکلیف شرعی و قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی شرفی در بازدید از شهرستان "خدابنده " بر صحت انجام ماموریت ها و سلامت و صیانت از کارکنان تاکید و ابراز داشت: در ماموریت ها باید خردمندانه، پخته و با درایت عمل کرد.

وی افزود: گرچه آمارها مبین فعالیت هاست لیکن سعی شود در ماموریت ها خردمندانه، پخته و با درایت بیشتر عمل شود.

فرمانده انتظامی زنجان با تاکید بر اینکه فرصت ها را در خدمت رسانی به مردم باید مغتنم شمرد، گفت: حفظ حرمت اشخاص و آحاد جامعه به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی است.

شرفی با اشاره به اینکه هیچ کس در هیچ جایگاهی حق تعرض به حقوق مردم را ندارد، گفت: برخوردها و رفتارها باید به گونه ای باشد که مردم از دیدن پلیس احساس آرامش و اطمینان قلبی بیشتری داشته باشند.

دستگیری فرد مزاحم از طریق درج آگهی کذب

همچنین فردی که با درج آگهی کذب فروش خودرو برای مالک ایجاد مزاحمت کرده بود با تلاش ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان زنجان شناسایی و دستگیر شد.

سرگرد نصرت الله امیری افزود: پیگیری موضوع زمانی در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت که فردی از درج آگهی فروش خودرواش در اینترنت بدون اطلاع وی اعلام شکایت کرد.

وی ادامه داد: با این شکایت تحقیقات در این زمینه آغاز و ماموران دریافتند که شماره های شاکی و دخترش در سایت اینترنتی ... چندین بار و با نام های مختلف جهت فروش انواع خودرو از قبیل پژو 405 ، پراید و زانتیا درج شده است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی زنجان گفت: با توجه به اقدامات فنی و تخصصی به عمل آمده و رد زنی در اینترنت فردی که اقدام به درج این آگهی ها جهت ایجاد مزاحمت کرده بود شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی دستگیر شد.

سرگرد امیری تاکید کرد: متهم در بازجویی های بعمل آمد، اعتراف کرد که به دلیل اختلافات خانوادگی قدیمی که با شاکی داشته ام و جهت آزارشاکی و ایجاد مزاحمت برای وی و خانواده اش اقدام به درج چندین آگهی فروش خودرو با شرایط مناسب در اینترنت کرده ام .