حجت الاسلام صادق گلزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گردهمایی بزرگ مبلغان اعزامی ماه مبارک رمضان با حضور شخصیت‌های برجسته کشوری و استانی قم از جمله آیت الله حسینی بوشهری، حجت الاسلام والمسلمین مصلحی وزیر اطلاعات، غضنفری وزیر بازرگانی و باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: هر کدام از شخصیت‌های حاضر در این گردهمایی به فراخور ظرفیت کاری و سمت خود به ایراد سخن خواهند پرداخت.



مدیرکل اطلاع رسانی و مشارکت‌های فرهنگی دفتر تبلیغات اظهار کرد: مبلغان اعزامی سه جلد کتاب با عنوان “ره توشه راهیان نور” همراه می برند که جلد اول آن مرتبط با مباحث موضوعی ماه رمضان با صبغه قرانی است.



گلزاده اضافه کرد: در دو جلد دیگر این کتاب نیز شرح و تفسیر دعاهای ماه مبارک رمضان آورده شده است.



وی اعلام کرد: تعداد بیش از 6 هزار مبلغ و مبلغه از سوی دفتر تبلیغات اسلامی به تمامی نقاط کشور در شهرها، بخش‌ها، دهستان‌ها، روستاها و مراکز علمی و فرهنگی اعزام خواهند شد.



مدیر کل اطلاع رسانی و مشارکت‌های فرهنگی دفتر تبلیغات قم در خصوص زمان برگزاری گردهمایی نیز گفت: این گردهمایی فردا یکشنبه 25 تیرماه ساعت 9 صبح در مرکز همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات برگزار می‌شود.