  1. ورزش
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

تنیس روی میز قهرمانی آسیا/

تیم نوجوانان ایران حذف شد

تیم نوجوانان ایران حذف شد

تیم تنیس روی میز نوجوانان ایران از صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، تیم نوجوانان ایران امروز شنبه با شکست 3 بر یک برابر قطر از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

در این دیدار مهرداد دارستانی 3 بر 2 بازی را به حریف قطری واگذار کرد. آرمان حاجیعی در دومین بازی 3 بر 1 به پیروزی رسید و در بازی چهارم با همین نتیجه مغلوب شد. در بازی سوم تیم دونفره ایران 3 بر 2 بازی را واگذار کرد و بدین ترتیب تیم نوجوانان کشورمان از صعود به مرحله بعد بازماند.

در چارچوب این رقابت ها که در چین جریان دارد، تیم نوجوانان دختر امروز مقابل قطر به پیروزی 3 بر صفر دست یافت و به جمع هشت تیم برتر صعود کرد.

کد مطلب 1649748

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