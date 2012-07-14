تیم نوجوانان ایران حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در چارچوب مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، تیم نوجوانان ایران امروز شنبه با شکست 3 بر یک برابر قطر از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

در این دیدار مهرداد دارستانی 3 بر 2 بازی را به حریف قطری واگذار کرد. آرمان حاجیعی در دومین بازی 3 بر 1 به پیروزی رسید و در بازی چهارم با همین نتیجه مغلوب شد. در بازی سوم تیم دونفره ایران 3 بر 2 بازی را واگذار کرد و بدین ترتیب تیم نوجوانان کشورمان از صعود به مرحله بعد بازماند.

در چارچوب این رقابت ها که در چین جریان دارد، تیم نوجوانان دختر امروز مقابل قطر به پیروزی 3 بر صفر دست یافت و به جمع هشت تیم برتر صعود کرد.