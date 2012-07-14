بزرگترین مجتمع اسکواش کشور در گنبد ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی ظهر شنبه درجمع خبرنگاران افزود: مراسم کلنگ زنی این مجتمع درزمینی سه هزار مترمربعی با حضور نایب رئیس کنفدراسیون اسکواش آسیا و مسئولان فدراسیون اسکواش ایران و مدیران استانی، درحاشیه برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی جام میلاد درگرگان انجام می شود.

وی تصریح کرد: تمام سالنهای اسکواش در کشور دارای دو یا سه کورت هستند اما سالن 5 کورته گنبد با امکانات جانبی در ایجاد تحول و توسعه دراین رشته سهم بسزایی خواهد داشت.

مومنی اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش هم در حال ساختن سالن اسکواش سه کورته است که با ساخت این سالن، اسکواش این منطقه از نظر سخت افزاری به جایگاه مطلوبتری خواهد رسید.

نایب رئیس فدراسیون اسکواش کشور عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از کشورهای آسیای میانه اسکواش فعالی ندارند می توان از فرصت های موجود برای مرکزیت آسیای میانه درگرگان استفاده کرد.



گلستان آماده میزبانی جام میلاد است

دبیر هیئت اسکواش استان گلستان گفت: گلستان آماده میزبانی سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد است.

احمد تجری یادآورشد: سومین دوره مسابقات بین المللی جام میلاد در گرگان با حضور 17 اسکواش بز عضو PSA از کشورهای پاکستان، کویت، عراق، اردن، لبنان و ایران برگزار می شود و جوایز این دوره جام میلاد همچون دو دوره گذشته 5 هزر دلاری است.

تجری در خصوص میهمان ویژه این مسابقات هم اظهار کرد: عبدالعزیز العبادی نایب رئیس کنفدراسیون اسکواش آسیا میهمان ویژه این مسابقات است ضمن اینکه رئیس، دبیر، رییس کمیته داوران، مسئول سازمان لیگ و رئیس کمیته فنی فدراسیون اسکواش ایران هم دیگر میهمانان خواهندبود.

قهرمانی اسکواش با استقبال عمومی سرعت گرفته است

عضو هیئت رئیسه اسکواش استان گلستان گفت: قهرمانی اسکواش استان با استقبال عمومی که در نوع خود کم نظیر بوده، سرعت گرفته است.

عیسی امامی افزود: استقبال مردم از اسکواش در این استان بسیار چشمگیر بوده و همین عامل سبب شد تا این رشته در مدت کوتاه در هر دو بخش آقایان و بانوان به موفقیت های قابل توجهی دست یابد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقبال عمومی از اسکواش در گلستان، راه قهرمانی را هم هموار کرده است ضمن آنکه اسکواش قابلیت هایی درخود دارد که علاوه بر مردم، مورد توجه جدی مسوولان و نسل جوان قرار گرفته است.

امامی اظهارامیدواری کرد: گلستان بتواند میزبانی باشکوهتری نسبت به دوره های گذشته درجام میلاد داشته باشد.