جایگاه مردمی هلال احمر حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در دیدار با مدیران هلال احمر استان در ساری با اشاره به اینکه هلال احمر یک سازمان مردم نهاد است افزود: این نهاد باید در همه عرصه های ملی و بلایای طبیی آماده باشد.



وی افزود: سازمان هلال احمر در شرایط حساس که جامعه اسلامی در مقابل حوادث نظیر سیل، زلزله و طوفان و بلایای طبیعی قرار می گیرد باید آ مادگی لازم برای مقابله را داشته باشد.



نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه مسئولیت هلال احمر یک کار مقدس وبا ارزشی است افزود: باید در شرایط حساس نسبت به نجات جان انسان ها تلاش کرد.



طبرسی با اعلام اینکه کار شما به عنوان یک عبادت الهی نزد خداوند محسوب می شود گفت: شما یک کار اجتماعی انجام می دهید و به جامعه کمک می کنید و کار شما دارای جایگاه منزلت بالایی است.



وی بیان داشت: سازمان هلال احمر و نیروهای آن همواره در سیل نکا، زلزله بم و رودبار برای حفظ و جان مردم حضور داشتند.



طبرسی با اعلام اینکه کار شما درای منزلت اجتماعی و معنوی است افزود: در این سنگر اگر فرصتی نصیب شما شد به مردم خدمت کنید.



این مقام مسئول به تقویت مسائل فرهنگی در سازمان هلال احمر استان اشاره کرد و افزود: کارهای فرهنگی باید در سازمان مردمی بیشتر ترغیب شود.



وی به تحریم ها و تهدیدهای دشمن برای اختلاف در بین کشور اشاره کرد و افزود: مردم با وحدت ویکدلی توانستند 33 انقلاب اسلامی را زیر سایه رهبری حفظ کنند.