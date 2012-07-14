اولاند در برابر آزمونی سخت/موج اخراج کارکنان بخشهای صنعت فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت : موج مرخصی کارکنان بخشهای صنعتی در فرانسه بیداد می کند. کارخانه پژو- سیتروئن فرانسه 8000 جایگاه شغلی خودرا حذف می کند. به این ترتیب چالشی بزرگ در انتظار رئیس جمهوری جدید فرانسه است که می تواند به موفقیت و یا شکست وی منجر شود.

نویسنده در ادامه نوشت : شرکت پژو-سیتروئن فرانسه بزرگترین اخراج کارکنان خود در طول تاریخ را در نظر دارد. بزرگترین کارخانه خودروسازی فرانسه می خواهد حدود 8000 جایگاه شغلی خود را حذف کرده و یکی از کارخانه های خود در پاریس را ببندد. این وضعیت پیامد بحران مالی به ویژه در کشورهای جنوب اروپا است که تا به حال بازار خوبی برای این صنعت فرانسه بوده است .



نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت : این اعلام تاریخی شرکت پژو-سیتروئن فرانسه اولین چالش بزرگ برای فرانسوا اولاند محسوب می شود. حالا این سوسیالیست باید نشان دهد که سیاستهای وی چه ارتباطی با حرکت فرانسه به سوی غیر صنعتی شدن دارند.اولاند در مبارزات انتخاباتی خود حمایت از صنعت خانگی و جایگاههای شغلی این صنعت را به عنوان یکی از اهداف بزرگ خود اعلام کرده و اظهار داشته بود که یک کشور بدون کارخانه فقیر بوده و مانند یک موزه است.

تاگس انسایگر در ادامه نوشت : پژو-سیتروئن برای فرانسه تنها یک شرکت نیست، بلکه نماد غرور و افتخار فرانسویهاست. بسته شدن یکی از واحدهای تولیدی کارخانه پژو- سیتروئن در پاریس اولین مورد تعطیلی یک بخش صنعتی در بیست سال گذشته بوده است.

پاتریک برناسکونی " رئیس یکی از اتحادیه های صنعتی فرانسه اظهار داشته است که این خطر جدی است که شمار حذف جایگاههای شغلی تا اواسط سال 2013 به 15هزار برسد. موفقیت اولاند شدیدا به سیاستهای وزیر صنایع وی بستگی دارد.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است : شرکت پژو –سیتروئن در سالهای گذشته حدود سه میلیارد یورو کمکهای دولتی را در دوران بحران دریافت کرده است. رئیس جمهوری سابق فرانسه در مقابل این کمکها هیچ وظیفه ای را به این شرکت بزرگ محول نکرد. حالا دولت جدید فرانسه اعلام کرده است که دقیقا بررسی می کند که این پولها چگونه استفاده شده است.

این روزنامه سوئیسی در بخش پایانی این مطلب نوشت : اولاند نباید حالا تنها برای نگه داشتن جایگاههای شغلی شرکت بزرگ پزو سیتروئن مبارزه کند چرا که مدت کوتاهی بعد از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه اتحادیه های این کشور این گونه ارزیابی کردند که بسیاری از شرکتهای بزرگ فرانسوی تصمیم به اخراج گسترده کارکنان خود دارند. گویا روسای این شرکتها تا قبل از برگزاری انتخابات در کشورشان به منظور حمایت از نامزد محافظه کار و مد نظر خود یعنی سارکوزی سکوت کرده بودند. چندین بار شایعه حذف حدود 50 هزار جایگاه شغلی که در بخشهای صنعتی در خطر است در فرانسه دهان به دهان گشته بود. به این ترتیب پژو سیتروئن تنها یکی از آزمونهای پیش روی اولاند است و خطرات دیگری نیز در این راستا در کمین وی است.