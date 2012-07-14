  1. اقتصاد
۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

شاخص کل بورس افزایش یافت

در دادوستدهای روز جاری بورس تهران، روند صعودی آرام بازار ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص‌های بورس امروز شنبه روند رو به رشدی را تجربه کردند به طوری که شاخص کل 43 واحد صعود کرد و در آستانه 25هزار و 500 واحد ایستاد. شاخص صنعت نیز 49 واحد بالا رفت و به رقم 20 هزار و 262 رسید.

همچنین شاخص 50 شرکت فعال‌تر نیز در جریان معاملات امروز مثبت شد. معامله گران در حالی شاهد افت 7 واحدی شاخص بازار اول بودند که شاخص بازار دوم 368 واحد صعود را تجربه کرد و به رقم 36 هزار و 88 رسید.
 
معامله گران امروز 151 میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش 406 میلیارد ریال در 14هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند، همچنین ارزش روز بازار نیز به رقم 1192 میلیارد ریال رسید.
کد مطلب 1649755

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