شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص‌های بورس امروز شنبه روند رو به رشدی را تجربه کردند به طوری که شاخص کل 43 واحد صعود کرد و در آستانه 25هزار و 500 واحد ایستاد. شاخص صنعت نیز 49 واحد بالا رفت و به رقم 20 هزار و 262 رسید.

همچنین شاخص 50 شرکت فعال‌تر نیز در جریان معاملات امروز مثبت شد. معامله گران در حالی شاهد افت 7 واحدی شاخص بازار اول بودند که شاخص بازار دوم 368 واحد صعود را تجربه کرد و به رقم 36 هزار و 88 رسید.



معامله گران امروز 151 میلیون سهم و حق تقدم را به ارزش 406 میلیارد ریال در 14هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند، همچنین ارزش روز بازار نیز به رقم 1192 میلیارد ریال رسید.