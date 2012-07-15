احتمال غیبت مهاجم و مدافع برزیلی فولادخوزستان در هفته اول لیگ

اکبر مرادی، پزشک تیم فوتبال فولادخوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت آرش افشین گفت: آرش 16 اردیبهشت امسال عمل آپاندیس انجام داده است و در حال حاضر دوران نقاهت را پشت سر میگذارد. تمام تلاش ما این است که این بازیکن را به بازیهای هفته اول برسانیم.
وی درباره "لئاندرو پادوانی سلین" هم تاکید کرد: ران چپ این بازیکن در بازی دوستانه با ملوان ضربه خورد که در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. با هماهنگی مربی بدنساز و کادر فنی سعی میکنیم تا این بازیکن را هم زودتر آماده مسابقات کنیم.
البته نعیم سعداوی، مربی تیم فولاد خوزستان معتقد است مشکل افشین به کشاله پایش مربوط میشود که فصل گذشته آنرا جراحی کرد اما هنوز به طور کامل بهبود نیافته است.
تیم فوتبال فولاد خوزستان در اولین مسابقه خود در لیگ برتر، روز جمعه این هفته در رشت به مصاف داماش میرود.
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