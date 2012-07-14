فعالیت هشت هزار کاراته کا در سبک شوتوکان کشور

محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون در22 استان کشور نمایندگی سبک شوتوکان کاراته راه اندازی و این تعداد ورزشکار در آن عضویت دارند.



وی افزود: سبک شوتوکان کاراته از سبک های مهیج و پرطرفدار درکشور بوده و سابقه فعالیت آن در ایران زیاد است.



رئیس سبک شوتوکان کاراته کشور با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط هر هفته در یکی از استانها دوره های آموزش مربیگری این سبک برگزار می شود، اضافه کرد: تاکنون چندین دوره آموزشی در مازندران برگزار و علاقمندان زیادی در دوره های مربیگری شرکت کردند.



بهرامی با بیان اینکه در سطح بین المللی جمهوری اسلامی ایران در میان 56عضو حاضر در فدراسیون جهانی سبک شوتوکان از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اضافه کرد: اکنون روند توسعه و افزایش تعداد نمایندگی استانها و ورزشکاران رو به افزایش است.



وی به برگزاری مطلوب و شرکت کنندگان در ششمین دوره مسابقات شوتوکان کاراته قهرمانی کشور جام طلایی خزر در فریدونکنار اشاره کرد و گفت: حضور بیش از 550 کاراته کا از 21 استان کشور بی سابقه و قابل قبول بوده است.



رئیس سبک شوتوکان کاراته کشور، از برگزاری مسابقات کاراته در این سبک در بخش بانوان شهریورماه به میزبانی استان تهران خبر داد.



بهرامی درخصوص اعزام های برون مرزی ورزشکاران این رشته ورزشی گفت: یکی از برنامه های این سبک اعزام به مسابقات بین المللی معتبر در جهت ارتقا سطح کیفی شوتوکاران کشور است.